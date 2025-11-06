Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Свердловчанин раздробил череп в страшном ДТП, его поставили на ноги. Фото

Врачи поставили на ноги свердловчанина, раздробившего череп в ДТП
06 ноября 2025 в 14:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сложная операция длилась 2,5 часа

Сложная операция длилась 2,5 часа

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле врачи горбольницы №1 спасли 25-летнего мужчину, которому раздробило череп в серьезной аварии. Пациента удалось поставить на ноги благодаря оперативному вмешательству медиков, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Ситуация осложнялась кровотечением и риском инфицирования головного мозга. Высокоточный компьютерный томограф, имеющийся в медучреждении, позволил врачам быстро установить диагноз и выбрать тактику лечения. Нейрохирурги провели операцию, которая длилась около 2,5 часа», — пояснили в ведомстве. Специалисты применили сложную методику — бифронтальную трепанацию.

Хирурги остановили кровотечение, удалили гематомы объемом около 50 миллилитров и провели герметичную пластику мозговой оболочки. Пациента уже выписали из стационара. Ему предстоит длительная реабилитация по индивидуальной программе и реконструктивная операция для восстановления дефекта черепа.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал