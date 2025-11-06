Сложная операция длилась 2,5 часа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле врачи горбольницы №1 спасли 25-летнего мужчину, которому раздробило череп в серьезной аварии. Пациента удалось поставить на ноги благодаря оперативному вмешательству медиков, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Ситуация осложнялась кровотечением и риском инфицирования головного мозга. Высокоточный компьютерный томограф, имеющийся в медучреждении, позволил врачам быстро установить диагноз и выбрать тактику лечения. Нейрохирурги провели операцию, которая длилась около 2,5 часа», — пояснили в ведомстве. Специалисты применили сложную методику — бифронтальную трепанацию.

Хирурги остановили кровотечение, удалили гематомы объемом около 50 миллилитров и провели герметичную пластику мозговой оболочки. Пациента уже выписали из стационара. Ему предстоит длительная реабилитация по индивидуальной программе и реконструктивная операция для восстановления дефекта черепа.

Продолжение после рекламы