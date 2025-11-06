В Свердловской области резко выросло число заражений гриппом

Случаи заболеваний гриппом увеличились в разы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области за последнюю неделю резко выросло число случаев заражения гриппом. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«За прошедшую неделю количество больных гриппом по России выросло в два раза и составило более 1,5 тысячи человек. Темпы заболеваемости в Свердловской области сопоставимы», — отметила Пономарева на конференции в ТАСС. На прошлой неделе в регионе было выявлено восемь случаев заражения гриппом. При этом в аналогичный период в прошлом году был единичный случай. Самые распространенные среди вирусов — вирус гриппа А и H3N2.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что охват прививками против гриппа в регионе составляет 39,1% при плане не менее 65% (показатель, при котором будет обеспечено отсутствие эпидемии гриппа). «Темпы иммунизации крайне недостаточные», — заключила Пономарева. Эксперт предупредила, что непривитые граждане болеют гриппом в 52 раза чаще, чем привитые.

Как рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, среди лиц старше 60 лет план выполнен на 40%. Он напомнил о серьезных последствиях и риске обострения хронических заболеваний в случае заболевания гриппом. Среди лиц с хронической патологией план выполнен на 70%. Также низкие темпы вакцинации среди работников транспорта и промышленных предприятий. План почти выполнен лишь среди детей — больше чем 97%.