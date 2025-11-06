Россиянам разрешили устанавливать в домах собственные станции мобильной связи

Фемтосоты позволяют значительно сэкономить заряд батареи смартфона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У россиян появилась возможность использовать оборудование для усиления мобильного сигнала в гаражах, мастерских, подвалах и других помещениях с плохим покрытием связи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МТС, с ноября физлица могут воспользоваться услугой аренды фемтосот — мини-базовых станций, ранее доступных только юрлицам.

«Использование современных экранирующих строительных материалов стало серьезным вызовом для операторов сотовой связи. Чтобы оставаться мобильными, жители верхних этажей екатеринбургских высоток часто используют обычный интернет с технологией Wi-Fi. Основное преимущество фемтосот перед Wi-Fi роутерами — в значительной экономии заряда батареи смартфона. При слабом сигнале сотовой связи или его полном отсутствии мобильный телефон, даже кнопочный, тратит энергию на безостановочный поиск сети связи. При этом батарея смартфона разряжается гораздо быстрее», — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фемтосота внешне не отличается от Wi-Fi роутера, но при этом работает на частотах LTE (1800, 2100, 2600 МГц). Она обеспечивает радиус покрытия около 50 метров и может одновременно обслуживать до 32 абонентов. При необходимости сеть можно расширить установкой нескольких устройств.

