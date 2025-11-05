Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики

Проект новой стратегии государственной нацполитики будет представлен Путину в ближайшее время Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 5 ноября 2025 года в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«В ближайшее время, Владимир Владимирович, с учетом сегодняшнего обсуждения, проект Стратегии будет представлен Вам на рассмотрение, и после ее утверждения будет сформирован план по реализации», — сказала Голикова, обращаясь к главе государства.

Вице-премьер уточнила, что документ подготовлен с учетом итогов обсуждения на заседании совета. После того как президент утвердит стратегию, правительство сформирует план мероприятий по ее реализации. Новая стратегия определит основные направления государственной национальной политики России на следующие 11 лет.

