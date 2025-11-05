Владимир Путин поддержал идею проведения Года единства народов России
Путин уже поручил подготовить проекты для проведения тематического года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России. Решение было принято на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает корреспондент URA.RU.
«Так и сделаем», — отреагировал глава государства на инициативу одного из участников совета. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений для официального закрепления статуса 2026 года.
Ранее Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года. Ее цель — снижение числа незаконных мигрантов и преступлений.
