Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Владимир Путин поддержал идею проведения Года единства народов России

05 ноября 2025 в 23:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин уже поручил подготовить проекты для проведения тематического года

Путин уже поручил подготовить проекты для проведения тематического года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России. Решение было принято на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает корреспондент URA.RU.

«Так и сделаем», — отреагировал глава государства на инициативу одного из участников совета. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений для официального закрепления статуса 2026 года.

Ранее Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года. Ее цель — снижение числа незаконных мигрантов и преступлений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал