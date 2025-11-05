Путин рассказал, чем надо заменить советскую идеологию в России
Путин: советскую идеологию можно заменить патриотизмом, но не квасном
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин высказался о возможности замены советской идеологии патриотизмом, подчеркнув, что речь идет о серьезном, а не поверхностном понимании этого понятия. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания совета по межнациональным отношениям.
«Советскую идеологию в России можно заменить патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном смысле», — заявил Путин, чьи слова передает корреспондент URA.RU.
Президент страны подчеркнул, что данная концепция основывается на воспитании патриотических чувств к общей Родине. При ясном понимании важности этого процесса для всех народностей и этнических сообществ, проживающих на территории России.
Ранее стало известно, что проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года в ближайшее время будет представлен Путину на рассмотрение. Новая стратегия определит основные направления государственной национальной политики России на следующие 11 лет.
