Путин рассказал, чем надо заменить советскую идеологию в России

Путин: советскую идеологию можно заменить патриотизмом, но не квасном Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказался о возможности замены советской идеологии патриотизмом, подчеркнув, что речь идет о серьезном, а не поверхностном понимании этого понятия. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания совета по межнациональным отношениям.

«Советскую идеологию в России можно заменить патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном смысле», — заявил Путин, чьи слова передает корреспондент URA.RU.

Президент страны подчеркнул, что данная концепция основывается на воспитании патриотических чувств к общей Родине. При ясном понимании важности этого процесса для всех народностей и этнических сообществ, проживающих на территории России.

