Трамп отказался от участия в саммите G20 в Южной Африке

06 ноября 2025 в 00:47
Фото: © URA.RU

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил об отказе от поездки на предстоящий саммит «Группы двадцати», который должен состояться в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил глава Белого дома во время выступления на Американском бизнес-форуме.

