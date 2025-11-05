Трамп отказался от участия в саммите G20 в Южной Африке
06 ноября 2025 в 00:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил об отказе от поездки на предстоящий саммит «Группы двадцати», который должен состояться в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил глава Белого дома во время выступления на Американском бизнес-форуме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал