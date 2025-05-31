«Сыграли в двойную игру»: бойцы ВСУ помогали российским десантникам

Украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, решили оказать содействие российским десантникам после того, как их оставили командиры. Об этом сообщил один из пленных украинских солдат на видеозаписи.
«Парни (ВС РФ — прим. URA.RU) предложили сыграть двойную игру, чтоб мы их поддержали. Ну у нас была функционирующая радийка (радиостанция — прим. URA.RU), а им надо было выполнять боевую задачу... Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно... А ребята проводили накопления и проводили штурм», — сказал военнопленный ВСУ на видео, которое есть в распорядении РИА Новости.
По словам пленного, украинское командование не проявило к ним никакого интереса и фактически бросило их на произвол судьбы. Украинский военный также уточнил, что решение сдаться российским военным было принято единогласно всей группой, когда бойцы поняли безвыходность ситуации.
Пленный рассказал, что после захвата их предложили сыграть «двойную игру»: с помощью работающей радиостанции они передавали своему командованию ложную информацию. Украинские солдаты также использовали дроны для отвлечения внимания и координации действий. По словам пленного, десантники проявили к ним корректное отношение и не применяли насилия.
Ранее в одном из подразделений российского полка рассказали, что бойцы ВСУ, захваченные в ходе зачистки одного из кварталов Часового Яра, на протяжении двух недель по распоряжению российских военных передавали своему командованию дезинформирующие сообщения. Пленные украинские солдаты оказывали содействие российским подразделениям, отправляя ложные данные о якобы полном контроле над районом и стабильной ситуации на месте.
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