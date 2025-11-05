Десятки беспилотников сбиты над регионами России: карта атак БПЛА на 5 ноября

ВСУ атаковали Россию полсотней дронов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 украинских БПЛА в ночь на 5 ноября. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что на территории области действует опасность атаки беспилотников. Карта СВО на Украине — в материале URA.RU.

Сводка СВО

ВСУ в ночь на 5 ноября атаковали територию Россией полусотней БПЛА. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что дежурные подразделения ПВО и ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Согласно данным военного ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью — 11 единиц. Над Ростовской областью уничтожено 8 беспилотников, над территорией Курской области и Республики Крым — по 6 аппаратов в каждом регионе. Кроме того, системы ПВО перехватили 5 беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. По 2 БПЛА было ликвидировано над территориями Белгородской и Орловской областей.

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников

Губернатор Гусев объявил опасность атаки БПЛА на территории области. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и сообщил о готовности сил противовоздушной обороны. Гусев рекомендовал населению следить за официальными сообщениями от областного правительства и МЧС России.

По информации в telegram-канале губернатора, в течение ночи дежурные подразделения ПВО совместно со средствами радиоэлектронной борьбы зафиксировали присутствие беспилотных летательных аппаратов в семи районах Воронежской области. В результате предпринятых мер 11 БПЛА были обнаружены, уничтожены и подавлены.

Согласно предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и разрушений. Режим угрозы атаки беспилотников в регионе продолжает действовать.

БПЛА атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира

Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале сообщил о нанесении ударов беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в пригородной зоне Владимира. На месте происшествия ведут работу специалисты. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие и подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

В Ростовской области уничтожены БПЛА в четырех районах региона

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале проинформировал о работе систем ПВО на территории региона. По его словам, в ночное время средствами были ликвидированы и перехвачены беспилотные летательные аппараты в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах области.

Губернатор отметил, что жертв среди населения удалось избежать. Информация о возможных последствиях уточняется.

Над Орлом уничтожили БПЛА

ВСУ атаковали Орловскую область. Как рассказал глава Орловской области Андрей Клычков над Орлом были ликвидированы вражеские БПЛА.