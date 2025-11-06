Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев днем настигнет дождь со снегом

06 ноября 2025 в 08:00
Ветер юго-западный со скоростью 2 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 6 ноября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 6 ноября температура наружного воздуха составит от -1 до 1 градуса. Утро: неба не видно, без осадков. День: облачно, осадки в виде снега. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 96%.

