Тюменцев днем настигнет дождь со снегом
Ветер юго-западный со скоростью 2 м/с
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 6 ноября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 6 ноября температура наружного воздуха составит от -1 до 1 градуса. Утро: неба не видно, без осадков. День: облачно, осадки в виде снега. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 96%.
