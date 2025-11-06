Логотип РИА URA.RU
Компания тюменского эсера-олигарха получила место в региональном строительном топе

Тюменский девелопер Neweton Владимира Пискайкина увеличил накопленный ввод жилья
06 ноября 2025 в 07:40
Актив Пискайкина возводит в городе еще три жилых комплекса

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский девелопер Newton, который является частью бизнес-созвездия депутата областной думы, олигарха и главного эсера Владимира Пискайкина, вошел в региональный топ по сдаче жилья. Компания заняла 11 место, поднявшись сразу на 21 позицию, сообщает размещенный на ЕРЗ.РФ рейтинг.

«В 2025 года Newton ввел в эксплуатацию жилой комплекс „Суперский“ (Supersky). Это помогло девелоперу подняться в рейтинге», — поясняет Единый ресурс застройщиков.

Сообщается, что все площади сдавались с незначительным переносом сроков. Задержка не превысила 2,5 месяца. Сданный ЖК находится в районе улицы Ветеранов Труда на левом берегу Туры.

В настоящий момент в строительстве у компании находятся еще четыре жилых комплекса в разных частях города: Futuro на Ставропольской, Secret Place и еще один ЖК на Полевой. Общая площадь этих объектов после сдачи превысит 46 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что финансовые потоки группы Newton испытывают некоторую засуху.

