Компания тюменского эсера-олигарха получила место в региональном строительном топе
Актив Пискайкина возводит в городе еще три жилых комплекса
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Тюменский девелопер Newton, который является частью бизнес-созвездия депутата областной думы, олигарха и главного эсера Владимира Пискайкина, вошел в региональный топ по сдаче жилья. Компания заняла 11 место, поднявшись сразу на 21 позицию, сообщает размещенный на ЕРЗ.РФ рейтинг.
«В 2025 года Newton ввел в эксплуатацию жилой комплекс „Суперский“ (Supersky). Это помогло девелоперу подняться в рейтинге», — поясняет Единый ресурс застройщиков.
Сообщается, что все площади сдавались с незначительным переносом сроков. Задержка не превысила 2,5 месяца. Сданный ЖК находится в районе улицы Ветеранов Труда на левом берегу Туры.
В настоящий момент в строительстве у компании находятся еще четыре жилых комплекса в разных частях города: Futuro на Ставропольской, Secret Place и еще один ЖК на Полевой. Общая площадь этих объектов после сдачи превысит 46 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что финансовые потоки группы Newton испытывают некоторую засуху.
