Mash: в Бердске загорелся завод по производству туалетной бумаги

Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Бердске
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Бердске Новосибирской области произошел сильный пожар. Сообщается, что загорелся завод по производству туалетной бумаги, расположенный недалеко от улицы Комсомольской.
"Сильный пожар в Бердске. По словам очевидцев, горит завод по производству туалетной бумаги недалеко от Комсомольской", — сообщил telegram-канал Mash Siberia. Столб дыма от пожара виден из разных частей города.
Информация о причинах возгорания, площади пожара и пострадавших на момент публикации не поступала. Официальных сообщений от представителей спасателей также нет.
По данным МЧС Новосибирской области, с 27 октября по 4 ноября в регионе произошло 166 пожаров. За этот период спасатели помогли 12 людям, пятеро человек получили травмы. Погибших в результате возгораний нет.
