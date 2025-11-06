Mash: в Бердске загорелся завод по производству туалетной бумаги

Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Бердске Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Бердске Новосибирской области произошел сильный пожар. Сообщается, что загорелся завод по производству туалетной бумаги, расположенный недалеко от улицы Комсомольской.

"Сильный пожар в Бердске. По словам очевидцев, горит завод по производству туалетной бумаги недалеко от Комсомольской", — сообщил telegram-канал Mash Siberia. Столб дыма от пожара виден из разных частей города.

Информация о причинах возгорания, площади пожара и пострадавших на момент публикации не поступала. Официальных сообщений от представителей спасателей также нет.

