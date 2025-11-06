Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Mash: в Бердске загорелся завод по производству туалетной бумаги

06 ноября 2025 в 08:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Бердске

Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Бердске

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Бердске Новосибирской области произошел сильный пожар. Сообщается, что загорелся завод по производству туалетной бумаги, расположенный недалеко от улицы Комсомольской.

"Сильный пожар в Бердске. По словам очевидцев, горит завод по производству туалетной бумаги недалеко от Комсомольской", — сообщил telegram-канал Mash Siberia. Столб дыма от пожара виден из разных частей города.

Информация о причинах возгорания, площади пожара и пострадавших на момент публикации не поступала. Официальных сообщений от представителей спасателей также нет.

Продолжение после рекламы

По данным МЧС Новосибирской области, с 27 октября по 4 ноября в регионе произошло 166 пожаров. За этот период спасатели помогли 12 людям, пятеро человек получили травмы. Погибших в результате возгораний нет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал