Россияне ринулись скупать новые автомобили

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2025 года выросли на 35% по сравнению с сентябрем и составили 165,7 тысячи штук. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», отметив, что это лучший месячный результат с ноября 2024 года.

«Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тысяч штук», — сообщил «Коммерсант» на данные «Автостата». Ажиотажный спрос эксперты связывают с ожидаемым пересмотром правил расчета утилизационного сбора и его индексацией с 1 января 2026 года.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич уточнил, что спрос возник не только на модели, попадающие под изменения правил утильсбора, но и на большинство официально представленных в России марок. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров добавил, что всплеск продаж связан с ожиданием подорожания после Нового года из-за повышения ставок утильсбора и других факторов.

По данным «Автостата», лидером продаж в октябре стала Lada с результатом 33,25 тысячи автомобилей (рост на 26% к сентябрю). На втором месте — Haval с 26,13 тысячи проданных машин (плюс 56,8%), на третьем — Geely с 14,24 тысячи штук (рост на 46,2%). Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Haval Jolion и Lada Vesta.

Дополнительными факторами высокого спроса стали традиционный осенний подъем рынка и окончание срока депозитных вкладов у населения, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. На фоне ажиотажа рынок перешел от затоваривания к легкому дефициту, а количество скидок сильно сократилось.