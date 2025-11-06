«Князь Вещий Олег» летит на фронт: что представляет собой новейший оптоволоконный дрон

Дрон предназначен для оптической разведки в радиусе 45 километров от точки взлета Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В зоне СВО начали использование современного разведывательного беспилотника самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), оснащенного оптоволоконной системой управления. Дальность действия устройства достигает 45 километров. Гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев отметил особенность беспилотника — его неожиданно высокую степень выживаемости в боевых условиях. Причина заключается в том, что ВСУ принимают аппарат за собственные БПЛА из-за внешнего сходства.

Разумеется, со временем противник выработает способность различать устройства, однако на данный момент эта характеристика обеспечила возможность проведения разведывательных полетов над Сумами, Харьковом и рядом других населенных пунктов, пояснил Чадаев. Он также подчеркнул технологические преимущества БПЛА. Конструкция аппарата отличается простотой в обслуживании и ремонте: в случае выхода из строя отдельных компонентов необходимые детали могут быть изготовлены с помощью 3D-печати. Что еще известно о российском дроне — в материале URA.RU.

Какие еще особенности есть у дрона «Князь Вещий Олег»





ВСУ сейчас не способны отличить дрон «Князь Вещий Олег» от некоторых собственных БПЛА Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алексей Чадаев сообщил, что активное развитие технологий противодействия беспилотникам с использованием FPV-дронов, уничтожающих другие аппараты в воздухе, привело к массовому уничтожению разведывательных БПЛА с обеих сторон украинского конфликта. Независимо от качества аппарата, продолжительность его эксплуатации в воздухе существенно ограничена. Данная ситуация поставила перед разработчиками из НПЦ «Ушкуйник» задачу создать беспилотник, который при сопоставимых характеристиках с ведущими разведывательными системами России имел бы значительно меньшую стоимость. Это позволило бы наладить его массовое производство и поставки. Результатом этой работы стал оптоволоконный беспилотный летательный аппарат «Князь Вещий Олег».

Конструкция аппарата отличается простотой обслуживания, а в случае выхода из строя отдельных компонентов их можно изготовить с помощью 3D-печати. Для запуска "Князя Вещего Олега" не требуется сложное оборудование: достаточно установить в грунт две опоры, и система готова к использованию. При этом функциональные возможности аппарата соответствуют дорогостоящим разведывательным беспилотникам.

Чадаев отметил, что оптоволоконные дроны-камикадзе демонстрируют высокую эффективность при поражении бронетехники. Однако для их успешного применения необходимо воздушное целеуказание.

«В паре с охотником должен работать разведчик, который находится сверху. До недавнего времени в этой роли использовались коммерческие дроны типа „Мавика“, но они не летят дальше 10-12 километров. Сейчас, когда дальность работы оптоволоконных дронов измеряется десятками километров, „Мавики“ уже не годятся», — отметил он.

«Князь Вещий Олег» предназначен именно для работы на дистанциях 30-40 километров, обеспечивая разведку, уточнение целей, целеуказание и контроль результатов применения FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Также Чадаев сообщил о реализованной на программно-аппаратном уровне интеграции систем КВО и КВН. «Оператор „Князя Вандала“ получает доступ не только к видеопотоку со своего беспилотника, но и к изображению с камеры разведывательного аппарата. Это позволяет ему наблюдать за полем боя одновременно с двух точек обзора — со стороны ударного дрона и с позиции разведчика, находящегося на высоте и осуществляющего целеуказание.

Российский КВО можно транспортировать в рюкзаке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Характеристики дрона КВО

Максимальная взлетная масса 11 килограмм;

Максимальная масса полезной нагрузки 0,6 килограмм;

Габаритная длина 820 миллиметров;

Габаритная ширина 2 800 миллиметров;

Габаритная высота 150 миллиметров;

Крейсерская скорость 80 км/ч;

Минимально допустимая скорость полета 60 км/ч;

Максимальная скорость 130 км/ч;

Максимальная высота полета 3 000 метров;

Минимально допустимая высота выброса парашюка 40 метров;

Радиус действия 45 километров;

Дальность полета до 160 километров;

Максимальная продолжительность полета до 120 минут;

Максимально допустимая скорость ветра при взлете/посадке 12 м/с;

Максимально допустимая скорость ветра в полете 15 м/с;

Эксплуатационный диапазон температур от -25 до +40 градусов.

Беспилотник предназначается для ведения оптической разведки на удалении до 45 километров от места запуска. Он способен осуществлять полетные задания в условиях отсутствия спутниковой навигации. Дрон оборудован широкоугольной камерой формата Full HD с десятикратным оптическим увеличением. Кроме того, БПЛА осуществляет вертикальный старт со специальной подставки, приземление производится с использованием парашютной системы. Устройство располагает защищенным каналом связи, устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

