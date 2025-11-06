Россиянам рассказали про скидки на квартиры до 50%

Эксперты рассказали о возможности купить квартиру со скидкой до 50% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Покупатели квартир после пожара или потопа могут сэкономить от 20% до 50% от рыночной стоимости жилья, однако продавцы часто не готовы к существенным скидкам. Такое мнение журналистам высказали эксперты рынка недвижимости.

«Пожар или потоп редкое явление, тем не менее они время от времени происходят. На самом деле, такая квартира оценивается как без отделки, но из-за отрицательного информационного фона можно сэкономить при покупке до 20% стоимости», — пояснил владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин ТАСС. По его словам, первостепенной задачей является определение стоимости демонтажных работ и установки новых элементов взамен поврежденных

Член правления AREA Ирина Жарова-Райт уточнила, что точечным спросом пользуются квартиры после затопления или с повреждениями, но не после пожара. При этом инвесторы стремятся приобрести такое жилье на 30-40% ниже кадастровой стоимости, тогда как собственники пытаются скрыть последствия аварий косметическим ремонтом и продать недвижимость по рыночной цене.

