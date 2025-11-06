Экс-замглава транспортного СК украл драгоценностей на 19 миллионов рублей

Экс-замглаву транспортного СК обвиняют в краже драгоценностей на общую сумму свыше 19 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин может получить 15 лет колонии строгого режима. Ему вменяют кражу изъятых ювелирных изделий на сумму свыше 19 миллионов рублей.

«Путем частичного сложения наказания прошу назначить итоговое наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти на срок 10 лет», — говорится в тексте выступления прокурора. С тексом ознакомился ТАСС.

Защита обвиняемого потребовала вернуть дело прокурору для устранения недостатков, однако суд отказал. После этого адвокаты заявили об оправдании подсудимого по всем эпизодам в связи с отсутствием состава преступления.

