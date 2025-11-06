В Бердске загорелся завод
06 ноября 2025 в 08:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Мощный пожар начался в городе Бердск. Возгорание произошло на заводе по производству туалетной бумаги. О происшествии сообщил telegram-канал Mash Siberia с ссылкой на очевидцев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Да уж06 ноября 2025 08:20А бесплатные газеты разносить перестали 🐳))
Следующий материал