Блогер из Иркутска укусила полицейского и получила два года колонии

Кировский районный суд Иркутска приговорил 35-летнюю жительницу региона к двум годам семи месяцам колонии-поселения за нападение на полицейского и оскорбление представителя власти. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области, уточнив, что летом 2025 года она укусила полицейского в дежурной части отдела полиции.
«В Иркутске осуждена женщина-блогер, совершившая преступления против порядка управления. Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы региона. Она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», — сообщили представители прокуратуры Иркутской области. Об этом пресс-служба ведомства написала на страничке в «ВКонтакте».
Суд установил, что весной 2025 года инспектор ДПС остановил блогера для проверки документов. Женщина сняла разговор на телефон, а в июне опубликовала видео и скриншоты в социальной сети с оскорбительными комментариями в адрес сотрудника полиции.
Летом того же года она напала на оперуполномоченного полиции при посадке в служебный автомобиль на перекрестке улиц Володарского и Дзержинского, а также в дежурной части отдела полиции на улице Декабрьских Событий. Блогер нанесла полицейскому телесные повреждения и укусила его за левую и правую руку, уточнили в прокуратуре.
