Поезд смял автобус в Хабаровском крае, есть пострадавшие

06 ноября 2025 в 08:53
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Хабаровском крае произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и поезда. ДТП случилось на железнодорожном переезде в Кола Бельды. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Согласно данным ведомства, водитель автобуса проехал на запрещенный сигнал семафора. В результате произошло столкновение с ж/д составом. По уточненной информации на месте ДТП четверо пострадавших. Среди них есть ребенок. Все доставлены в больницу.

