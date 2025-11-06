Поезд смял автобус в Хабаровском крае, есть пострадавшие

В Хабаровском крае произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и поезда. ДТП случилось на железнодорожном переезде в Кола Бельды. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Согласно данным ведомства, водитель автобуса проехал на запрещенный сигнал семафора. В результате произошло столкновение с ж/д составом. По уточненной информации на месте ДТП четверо пострадавших. Среди них есть ребенок. Все доставлены в больницу.