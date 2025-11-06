ВСУ ударили по объектам энергетики в Костромской области

Дроны ВСУ ударили по энергопредприятию, пострадавших нет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Костромской области, в городе Волгореченск, силами ПВО была успешно отражена атака беспилотников ВСУ. Сейчас на территории города ведут работу специализированные экстренные службы, занимающиеся ликвидацией последствий инцидента на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Сергей Ситников.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», — написал Ситников в telegram-канале.

Отмечается, что подача электроэнергии в регионе не прервана. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Сергей Ситников организовал заседание оперативного штаба. По его словам, все системы жизнеобеспечения области функционируют в обычном режиме без сбоев.

