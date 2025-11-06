Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова, который последний раз вулкан извергался в XV веке, проснулся Фото: David Karnå / Wikipedia / CC BY 1.0

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 километра. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловое облако распространилось на 85 километров к востоку от вулкана, что создает угрозу для авиаперевозок в регионе.

«Высота вулканического облака — до 2,5 км. <...> Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», — сообщили в KVERT ТАСС. Там же уточнили, что пепловый шлейф распространился на расстояние 85 километров в восточном направлении от вулкана.

О начале активного пеплового извержения впервые доложили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника 3 августа. Они проводили исследования вблизи вулкана и зафиксировали появление парогазовых струй на склонах Крашенинникова.

