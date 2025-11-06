Обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%

Обувь в России за три года подорожала на 59% Фото: Никита Сабашников © URA.RU

За три года стоимость обуви в России увеличилась на 59%, а цены на одежду возросли на 36%. Вместе с тем в текущем периоде наблюдается снижение темпов удорожания этих категорий товаров: по результатам первых трех кварталов 2025 года показатель роста цен приблизился к общему уровню инфляции и составил 6–9%. Согласно данным Росстата, с января по сентябрь 2025 года цены на одежду и белье увеличились на 2,7% в годовом исчислении, а обувь — на 2,4%.

«В предыдущие два года эти категории товаров дорожали скачкообразно: цены на одежду по итогам 2023 года выросли на 8%, на обувь — на 29%, по итогам 2024 года — на 15% и 17% соответственно, отмечают в сервисе», — говорится в данных Росстата. Информацию передает «Коммерсант».

Кроме того, согласно данным сервиса «МойСклад», в период с января по сентябрь 2025 года средняя стоимость покупки одежды увеличилась лишь на 9% в годовом выражении, обуви — на 6%. Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» представляют аналогичную статистику: с января по сентябрь размер среднего чека при покупке одежды и обуви достиг 1,3 тысячи рублей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Увеличение потребительских расходов оказалось сопоставимо с годовым уровнем инфляции (8,13% согласно расчетам Минэкономразвития на конец октября), а в сегменте обуви темпы роста оказались еще более сдержанными. Также, по информации Росстата, ценовой индекс на трикотажную продукцию — на 2,9%, а на обувь — на 2,4%.

На фоне общего снижения потребительской активности представители розничной торговли воздерживаются от повышения цен, однако и не принимают решений об их снижении, опасаясь сокращения рентабельности. Специалисты связывают умеренный рост цен в сегменте fashion-ритейла с общим снижением потребительского спроса и уменьшением покупательской способности населения. Президент компании Baon Илья Ярошенко прогнозирует, что с начала 2026 года на отрасль начнут воздействовать новые факторы — увеличение налоговой нагрузки и таможенных платежей.

Коммерческий директор дистрибутора «Джамилько» Евгений Устинов отмечает влияние на ценообразование того факта, что с 2022 года ритейлеры смогли оптимизировать собственные бизнес-процессы. Если в 2023 году повышение цен было вынужденной мерой в ответ на санкции, рост ключевой ставки Центробанка и инфляцию, то в 2025 году компаниям удается удерживать цены на прежнем уровне. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс констатирует, что в условиях падающего спроса компании утратили возможность переносить возросшие издержки на потребителей. Вместе с тем, ритейлеры не готовы к существенному снижению цен из-за угрозы потери рентабельности бизнеса. В итоге рост цен не превышает 8–10% в год. Аналитики «МойСклад» указывают, что одним из ключевых последствий резкого роста цен на одежду и обувь в 2022–2024 годах стало сокращение среднего ценового сегмента. Его доля на рынке сократилась с 30–35% в 2020 году до 15–17% в 2025 году.