В Госдуме обсуждают сокращение летних каникул до двух месяцев
Игорь Антропенко выступил за сокращение летних школьных каникул
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Член Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой об уменьшении продолжительности летних каникул для школьников до двух месяцев. Такая мера предоставит учащимся дополнительные возможности для занятий образовательной и творческой деятельностью. Парламентарий предлагает использовать освободившееся время для организации обучения программированию, игре в шахматы и другим направлениям.
«Это решение поможет решить проблему занятости детей летом, особенно для родителей, не имеющих возможности постоянно присматривать за детьми или отправлять их в лагеря. В летние месяцы учителя по предметам, таким как изобразительное искусство, музыка, физкультура и труд, часто остаются свободны от учебных обязательств, так как они не задействованы на госэкзаменах», — заявил Антропенко. Его слова передает MK.RU.
Также это время можно использовать для занятий другими дисциплинам и провести дополнительные учебные месяцы по интересам. По убеждению парламентария, предложенные меры не только способствуют расширению образовательных возможностей для детей, но и позволят снизить их чрезмерное увлечение электронными устройствами в период летнего отдыха.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская высказывала иную позицию по данному вопросу. Она указывала на отсутствие необходимости в продлении учебного года. Вместо этого детский омбудсмен предлагала сосредоточиться на повышении результативности образовательного процесса и более грамотном планировании каникулярных периодов, что позволило бы учащимся усваивать больший объем знаний.
- 354006 ноября 2025 11:00до детей уже добрались руки прочь от детей
- Ирина06 ноября 2025 10:59А про отпуск учителей 66 дней парламентарии забыли? Как-то это не сочетается с каникулами 2 месяца.
- Дед06 ноября 2025 10:18Не лишайте детей детства и радостных летних каникул!!!