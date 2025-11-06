В Госдуме обсуждают сокращение летних каникул до двух месяцев

Игорь Антропенко выступил за сокращение летних школьных каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой об уменьшении продолжительности летних каникул для школьников до двух месяцев. Такая мера предоставит учащимся дополнительные возможности для занятий образовательной и творческой деятельностью. Парламентарий предлагает использовать освободившееся время для организации обучения программированию, игре в шахматы и другим направлениям.

«Это решение поможет решить проблему занятости детей летом, особенно для родителей, не имеющих возможности постоянно присматривать за детьми или отправлять их в лагеря. В летние месяцы учителя по предметам, таким как изобразительное искусство, музыка, физкультура и труд, часто остаются свободны от учебных обязательств, так как они не задействованы на госэкзаменах», — заявил Антропенко. Его слова передает MK.RU.

Также это время можно использовать для занятий другими дисциплинам и провести дополнительные учебные месяцы по интересам. По убеждению парламентария, предложенные меры не только способствуют расширению образовательных возможностей для детей, но и позволят снизить их чрезмерное увлечение электронными устройствами в период летнего отдыха.

Продолжение после рекламы