Ночью 6 ноября ВС Украины атаковали беспилотниками Волгоградскую область. В городе один из дронов врезался в многоквартирный дом в 24 этажа, в результате чего осколками был смертельно ранен 48-летний местный житель. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в самом доме повреждены балконные конструкции, а в расположенных поблизости жилых строениях выбиты оконные стекла. Кроме того, на промышленной территории в Красноармейском районе начался пожар, который оперативно потушили.

Помимо этого, российские военные продвигаются на купянском участке фронта. Так, за последний день они взяли под контроль 25 зданий в Купянске. Тем не менее ВСУ не прекращают попытки снять блокаду с Купянска. Лишь в течение последних суток расчеты беспилотников ликвидировали пять автомобилей типа пикап с украинскими военными на подходах к населенному пункту. Карта боевых действий в зоне СВО — в материале URA.RU.





Купянское направление

Военные группировки войск «Запад» за последние сутки освободили 25 зданий на территории Купянска. При этом под контролем противника остаются приблизительно 130 объектов, отметил командир штурмового подразделения 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки с позывным Лаврик. Так, в западной части города бойцы продвинулись вдоль трех улиц, где освободили 16 строений. В частности, на улице Первой Западной было освобождено девять зданий, на Левадном въезде — четыре объекта, а на Синьковской улице — три дома. Другие подразделения на этом участке фронта также успешно выполняют поставленные задачи, освободив еще девять зданий на территории комбикормового завода.

Наступление ВС РФ на правом берегу города продолжаются. Однако ВСУ продолжают пытаться деблокировать Купянск. Только за текущие сутки операторы беспилотников уничтожили пять пикапов с украинскими бойцами на подступах к городу, отметил командир в видео, предоставленное Минобороны.

Константиновское направление

Военнослужащие группировки войск «Южная» с помощью ударных FPV-дронов поразили две самоходные артиллерийские установки (САУ) украинских военных вблизи Константиновки в ДНР. В Минобороны сообщили, что ликвидированы были, в частности, М-109 «Паладин» производства США и 2С1 «Гвоздика».

Каменское направление

Специалисты-саперы Новороссийского горного соединения ВДВ осуществляют ежедневное обезвреживание свыше 50 мин и взрывоопасных предметов, оставленных украинцами на каменском участке фронта в Запорожской области. В пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что военные инженеры очищают от подобных предметов лесополосы и дорожную сеть. При этом специалистам зачастую приходится выполнять задачи в условиях обстрела со стороны противника. По данным Минобороны, один военный сапер способен обезвредить за сутки несколько десятков неразорвавшихся боеприпасов.

Днепропетровское направление

Танковые подразделения группировки войск «Восток», вооруженные машинами Т-80БВМ, нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области. Согласно данным Минобороны, разведывательные дроны группировки выявили в лесополосах региона целый комплекс объектов противника: укрепленные блиндажи, тщательно замаскированные огневые позиции, наблюдательные пункты противника, а также места дислокации личного состава.

По обнаруженным целям был открыт огонь осколочно-фугасными боеприпасами калибра 125 миллиметров. Это создало благоприятные условия для действий штурмовых подразделений группировки, которые смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

Красноармейское направление

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по замаскированным объектам украинских подразделений на красноармейском направлении. В результате разведки были выявлены пункты управления беспилотниками ВСУ и местонахождение личного состава противника. После получения координат целей в дело вступили операторы ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2».

Харьковское направление

Российские войска продолжают боевые действия на фронтовом участке протяженностью около 15 километров в районе Волчанских Хуторов, а также на направлении Меловое — Хатнее в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ применяют тактику маневренной обороны и пытаются вернуть под свой контроль ранее оставленные рубежи на этом участке фронта.

Как отметил эксперт, вероятно, замысел противника заключается в достижении краткосрочных позитивных результатов, которые могут быть использованы в пропагандистских и политических целях. В целом с начала текущей недели напряженность боев в Харьковской области сохраняется на высоком уровне.

Сумское направление

В российских силовых структурах сообщили о переброске 26-й отдельной Днепровской путевосстановительной бригады в Сумскую область. Причиной стала критическая нехватка военнослужащих на этом направлении. Кроме того, за минувшие сутки в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка и Варачин были предотвращены три попытки продвижения боевых групп ВСУ. Это произошло благодаря применению комплексного огневого воздействия.

