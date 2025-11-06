Логотип РИА URA.RU
Украинские военные начнут переписываться в новом мессенджере

ВСУ переходят на новый защищенный мессенджер Sonata
06 ноября 2025 в 09:32
Украинские военные начнут общаться в новом защищенном мессенджере Sonata

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации мобильного приложения Sonata. Об этом сообщил журналистам источник в силовых структурах. Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в новый мессенджер.

«Каждый QR-код привязан к одной учетной записи, поэтому должен использоваться индивидуально», — пояснил собеседник РИА «Новости». Согласно информации на сайте разработчика, Sonata представляет собой специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами с функциями сквозного шифрования данных.

Производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Эта компания является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions, выяснили журналисты на основании открытых данных.

Компания вошла в американско-украинский деловой совет и получила полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения. Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины. Программа устанавливается на устройства на базе Android или iOS, обеспечивая шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов, защиту от взлома, сообщил источник агентства.

