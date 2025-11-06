Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, есть пострадавшие
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пассажирский автобус маршрута №40 столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды в Хабаровске. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая одного ребенка,. Об этом сообщило МЧС Хабаровского края.
«Пожарные МЧС России и спасатели работают на месте ДТП в районе Ореховой Сопки в Хабаровске», — сообщили представители МЧС в своем telegram-канале. В аварию на неохраняемом железнодорожном переезде вблизи улицы Кола Бельды попал локомотив железнодорожного транспорта и рейсового автобуса маршрута №40.
В результате инцидента получили травмы четыре человека. По данным ведомства, среди пострадавших находится один несовершеннолетний.
На месте происшествия в районе Ореховой Сопки работают пожарные и городские спасатели МЧС России. Бригады скорой медицинской помощи проводят осмотр пострадавших и их госпитализацию. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
