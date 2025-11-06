Логотип РИА URA.RU
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске

06 ноября 2025 в 09:05
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, есть пострадавшие

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пассажирский автобус маршрута №40 столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды в Хабаровске. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая одного ребенка,. Об этом сообщило МЧС Хабаровского края.

«Пожарные МЧС России и спасатели работают на месте ДТП в районе Ореховой Сопки в Хабаровске», — сообщили представители МЧС в своем telegram-канале. В аварию на неохраняемом железнодорожном переезде вблизи улицы Кола Бельды попал локомотив железнодорожного транспорта и рейсового автобуса маршрута №40.

В результате инцидента получили травмы четыре человека. По данным ведомства, среди пострадавших находится один несовершеннолетний.

На месте происшествия в районе Ореховой Сопки работают пожарные и городские спасатели МЧС России. Бригады скорой медицинской помощи проводят осмотр пострадавших и их госпитализацию. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

