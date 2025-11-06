Машина мощно взорвалась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке взорвалась машина и от нее в небо взмыл гигантский огненный шар (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером 5 ноября в районе Бронкс (Нью-Йорк) взорвался автомобиль, из-за этого от него взмыл в небо огромный огненный шар. Об этом сообщили представители городских властей. В результате инцидента травмы получили семь сотрудников пожарной службы.

«Пожарные ликвидировали пожар перед зданием между Интервейл-авеню и Келли-стрит в Лонгвуде, когда около 19:06 прогремел взрыв», — передает The New York Post. Отмечается, что взрыв был запечатлен на видео. На нем видны вздымающиеся языки пламени и клубы дыма.