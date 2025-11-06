Сотрудника тюменской колонии поймали с наркотиками для заключенного

Запрещенку сотрудник попытался пронести на территорию колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудник исправительной колонии в Ишиме (Тюменская область) попытался пронести наркотики для заключенного, который пообещал ему 15 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Осужденный, находясь в исправительной колонии №6, обратился с просьбой к младшему инспектору, чтобы тот, используя служебное положение, принес ему наркотики. За услугу было обещано 15 000 рублей. Сотрудник согласился», — рассказали в пресс-службе.