Тюменцам предлагают улететь в Турцию за 3 000 рублей

В ноябре билет за такую сумму считается самым бюджетным Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени распродают билеты в Турцию. Стоимость самого дешевого перелета составит 3 600 рублей. Рейс запланирован на 10 ноября. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Самолет Тюмень — Анталья. Стоимость перелета в одну сторону — 3 600 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Прямой рейс запланирован на 10 ноября. Расчетное время в пути составит пять часов 45 минут.