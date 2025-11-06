Логотип РИА URA.RU
Тюменцам предлагают улететь в Турцию за 3 000 рублей

Прямой перелет из Тюмени в Турцию обойдется в 3 000 рублей
06 ноября 2025 в 11:35
В ноябре билет за такую сумму считается самым бюджетным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени распродают билеты в Турцию. Стоимость самого дешевого перелета составит 3 600 рублей. Рейс запланирован на 10 ноября. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Самолет Тюмень — Анталья. Стоимость перелета в одну сторону — 3 600 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Прямой рейс запланирован на 10 ноября. Расчетное время в пути составит пять часов 45 минут.

В стоимость входит ручная кладь и багаж до 20 килограммов. Ранее самый дешевый билет в Анталью стоил 4 276 рублей. В другие даты в ноябре стоимость билетов в Турцию начинается от 10 400 рублей.

