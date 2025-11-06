Суд решил судьбу тюменского контрактника, без вести пропавшего полтора года назад
Военный пропал полтора года назад в зоне СВО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области суд признал мертвым мужчину, который пропал без вести выполняя боевые задачи в зоне СВО. С иском обратилась супруга военного. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Супруг женщины заключил контракт о военной службе в октябре 2023 года. В апреле 2024-го он был признан пропавшим без вести в ходе выполнения специальных задач на территории Украины. В последующем информации о его судьбе больше не поступало. Суд признал мужчину умершим», — рассказали в пресс-службе.
Процедура была необходима, чтобы жена военного могла зарегистрировать его смерть и оформить причитающиеся семье выплаты. Ранее URA.RU писало и о других погибших на СВО жителях Тюменской области. Так, в Ишимском районе простились с 23-летним Никитой Першиным.
