В Тюмени начали обрабатывать дороги и тротуары от гололеда
Магистральные трассы в Тюмени начали обрабатывать с помощью «Бионорда»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Дороги и тротуары Тюмени начали обрабатывать противогололедными материалами. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
«Началась обработка ПГМ. Для борьбы с зимней скользкостью на магистральных дорогах используют „Бионорд“, на тротуарах — составы отсева дробления», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее тюменские дорожные службы объявили о полной готовности к зимнему сезону. Будет задействовано 800 единиц специализированной техники для поддержания порядка на дорогах города.
