В Тюмени начали обрабатывать дороги и тротуары от гололеда

06 ноября 2025 в 11:27
Магистральные трассы в Тюмени начали обрабатывать с помощью «Бионорда»

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дороги и тротуары Тюмени начали обрабатывать противогололедными материалами. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«Началась обработка ПГМ. Для борьбы с зимней скользкостью на магистральных дорогах используют „Бионорд“, на тротуарах — составы отсева дробления», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее тюменские дорожные службы объявили о полной готовности к зимнему сезону. Будет задействовано 800 единиц специализированной техники для поддержания порядка на дорогах города.

