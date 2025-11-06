Почему тюменские зумеры массово отказываются от «культа успеха» и трудоголизма

Тюменские зумеры разочаровались в «культе успеха» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени зумеры массово отказываются от трудоголизма и бесконечной гонки за карьерой из-за разочарования в «культе успеха». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила психолог Марина Лазарева.

«За этой тенденцией стоит не лень, а осознанное стремление к сохранению ментального здоровья и поиску смысла жизни. Я провела специальный опрос среди тюменских зумеров и обнаружила их разочарование в „культе успеха“», — сообщила психолог.

Зумеры не хотят повторять ошибки родителей

По словам Лазаревой, молодые люди выражают страх перед будущим и не желают повторять опыт предыдущих поколений, когда работа занимала центральное место, приводя к потере здоровья и семьи. Приоритетами становятся баланс, осмысленность и умение жить «здесь и сейчас».

По мнению психолога, после пандемии, экономических кризисов и общей нестабильности, такой подход является естественной защитной реакцией. Однако Лазарева также отмечает, что чрезмерная «бережность» без вызовов может привести к потере внутренней силы и уверенности в себе.

Тенденция сохраняется по всей стране

Наблюдения тюменского психолога Лазаревой подтвердила в беседе с URA.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Елена Воронова. Зумеры по всей России, даже в начале карьеры, демонстрируют уровень самодостаточности, сравнимый с их родителями, достигшими его после многих лет работы.

Нейрофизиологические наблюдения показывают, что самостоятельность, финансовая независимость для этого поколения наступают в возрасте 35 лет. «Приоритеты зумеров сильно отличаются от приоритетов и интересов предшествующих поколений. Они ценят комфорт, в том числе и на рабочем месте», — отмечает Воронова.

Стремление к гибкому графику и удаленной работе обусловлено готовностью избегать перенапряжения и стрессов. Страх выгорания даже заставляет их увольняться, несмотря на высокую зарплату.

Эпоха цифровых виртуозов с эмоциональным интеллектом

При этом, зумерам свойственна высокая психоэмоциональная зрелость: они рефлексивны, эмоционально устойчивы и способны к диалогу. «Зумеры способны нести ответственность за свои действия. Но только при условии уважения и равноправного диалога», — подчеркивает доцент.

По словам Вороновой, уже сейчас представители поколения Z составляют треть всех работающих граждан. Это ставит перед работодателями, менеджерами и старшими поколениями новую задачу — научиться выстраивать диалог с этим «нестандартным» поколением, основанный на взаимоуважении и понимании их уникальных ценностей.