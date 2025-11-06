Оружие и азарт: в Тюмени прикрыли игорный бизнес на 161 миллион рублей

Доход от азартных игр превысил 160 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении семи человек: они организовали работу незаконных игорных клубов, получив прибыль в размере 161 миллиона рублей, а один из участников схемы хранил дома незарегистрированное огнестрельное оружие. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«Четверо обвиняемых организовали незаконную игорную деятельность в Тюмени. Для этого в двух нежилых помещениях они установили компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр. Позднее к схеме присоединились еще три человека: они также открыли незаконный бизнес, под прикрытием букмекерских контор. За время деятельности прибыль от этих заведений составила 161 миллион рублей», — рассказали в прокуратуре.

В игровых клубах работал персонал — администраторы, кассиры, бармены и охранники. По словам силовиков, эти люди не знали, что помогают в реализации незаконных схем.

Продолжение после рекламы

Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд. Доход, который получили фигуранты, будут взыскивать в пользу Российской Федерации. Пока арест наложен на имущество на сумму в 7,1 млн рублей.