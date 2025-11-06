Один из старейших районов Тюмени застроят многоэтажками

Стройка в районе улицы Ирбитская закончится к 2035 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в одном из старейших микрорайонов города Дом обороны построят новые жилые комплексы. В границах Ямской — Затюменской — Луначарского — Полевой откроют многофункциональный центр, а на Бакинских Комиссаров и Ирбитской появятся жилые многоэтажки. Такая информация указана в документе городской администрации, который имеется в распоряжении редакции.

«Территория в районе улицы Бакинских Комиссаров. До 31 марта 2028 года предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки со встроенными помещениями коммерческого назначения. Также среди планируемых объектов встроенный детский сад на 100 мест, надземный и подземный паркинги. В границах улиц Ямская — Затюменская — Луначарского — Полевая появится многофункциональный центр, срок — до конца 2040 года», — написано в указе.

Стройка в районе Ирбитской закончится к 2035 году. Помимо жилых домов, здесь откроют два детских сада.

Продолжение после рекламы