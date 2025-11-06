Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Один из старейших районов Тюмени застроят многоэтажками

В Тюмени в районе Дома обороны в 2028 году построят жилые многоэтажки
06 ноября 2025 в 11:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стройка в районе улицы Ирбитская закончится к 2035 году

Стройка в районе улицы Ирбитская закончится к 2035 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в одном из старейших микрорайонов города Дом обороны построят новые жилые комплексы. В границах Ямской — Затюменской — Луначарского — Полевой откроют многофункциональный центр, а на Бакинских Комиссаров и Ирбитской появятся жилые многоэтажки. Такая информация указана в документе городской администрации, который имеется в распоряжении редакции.

«Территория в районе улицы Бакинских Комиссаров. До 31 марта 2028 года предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки со встроенными помещениями коммерческого назначения. Также среди планируемых объектов встроенный детский сад на 100 мест, надземный и подземный паркинги. В границах улиц Ямская — Затюменская — Луначарского — Полевая появится многофункциональный центр, срок — до конца 2040 года», — написано в указе.

Стройка в районе Ирбитской закончится к 2035 году. Помимо жилых домов, здесь откроют два детских сада.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что участок на Тобольском тракте в районе Мыса застроят жилыми многоэтажками. За 10 лет здесь возведут школы и детские сады, спорткомплекс с бассейном и IT-кластер с конференц-залом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал