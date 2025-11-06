В мясе от тюменского производителя нашли сальмонеллу
В мясе индейки нашли бактерии, вызывающие отравление
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело проверку продукции ООО «Абсолют-Агро» и нашло в образцах филе индейки сальмонеллу. Ведомство обратилось в суд, чтобы наказать предприятие за несоблюдение технических регламентов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Управление обратилось в Арбитражный суд с заявлением к ООО „Абсолют-Агро“ о привлечении к административной ответственности. По результатам комплекса мероприятий управлением были установлены нарушения Обществом технических регламентов. При проведении лабораторного контроля качества продукции в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки обнаружены ДНК сальмонеллы», — рассказали в пресс-службе.
Проверку организовали после случая массового отравления во Владивостоке. ЧП стало причиной для осмотра производственных помещений предприятия, расположенных в Заводоуковске, где производят продукцию под торговой маркой «Инди».
По итогу контрольный орган обратился в суд, чтобы привлечь компанию к административной ответственности. Рассмотрение дела пройдет в ноябре.
Получить оперативный комментарий от «Абсолют-Агро» не удалось. В офисе компании на звонок не ответили. Туда направлен письменный запрос.
