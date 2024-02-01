Бывший губернатор Богомолов и его замы раскрыли тайны

Они написали книгу о своей работе, чтобы не было сказок о прежней власти

01 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Олег Богомолов был губернатором Курганской области с 1996 до 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов вместе со своими заместителями написал книгу «На перепутье: как это было». Ее презентация состоится 2 февраля. В ней собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял регионом. В феврале исполняется 10 лет, как Богомолов ушел с поста. Зачем написана книга, чем гордится бывший губернатор, как набирал замов и платил ли им премии — в эксклюзивном интервью Богомолова URA.RU. Олег Богомолов ушел с должности губернатора 14 февраля 2014 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — Олег Алексеевич, 2 февраля вы презентуете книгу «На перепутье: как это было». Зачем вы ее написали? И о чем она? — Мы уйдем из жизни, а потом кто напишет, как было? Будут сказки рассказывать, что тут никто ничего не делал. Мы пишем о том, что делали и почему это делали. Книга для тех, кому интересно как все происходило в те непростые годы. Я, и вся моя команда, да и многие из нас, учили экономику социализма, соцполитическую систему, которая была другой. Мы жили в условиях госплана. Вдруг всего этого не стало. В этой ситуации мы должны были по-новому учиться рынку. Какой этот рынок? Что за рынок? Нормативно-правовой базы нет, законов нет, ничего нет. Эту книгу не я писал, эту книгу мы писали коллективом. Все материалы изложили специалисты. К примеру, Валерий Владимирович Миронов, который строительство и ЖКХ знает наизусть. Он в этом жил, он рассказывает, не я. Жданов Сергей Петрович, он руководил сельским хозяйством. И они рассказывают, как это все было. Пусть люди знают, что мы сделали, удалось нам что-то сделать или не удалось. Сейчас на территории бывшего завода КЗКТ находится новое производство и ТРЦ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Чтобы двигаться вперед, надо знать свое прошлое. Не так, что везде была пустыня, а сейчас будет оазис. Нет. Мы постепенно в тот период пытались сохранить все, что возможно. — Книгу вы писали вместе со своими бывшими замами. Расскажите о них — кто эти люди. — У меня было семь замов — Бухтояров Александр Иванович, Логинов Николай Павлович (царствие им небесное), Миронов Валерий Владимирович, Болтнев Николай Иванович, Евгенов Иван Петрович, Жаров Василий Иванович, Калугина Марина Александровна. Большинство из них перед назначением проходили процедуру согласования в облдуме. Это был установленный порядок, он был прописан в Уставе Курганской области. Для меня это было основой. Я считаю, что не только высшее должностное лицо должно было давать характеристики, но и представители народа. Почему сейчас представители народа лишили себя этих полномочий мне непонятно, но это уже пусть будет на их совести. Но для меня это было некоей базой и придавало уверенности, что я делаю правильно. Александр Бухтояров 16 лет был первым заместителем губернатора Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — Как кадры подбирали? Как вы их набирали в команду? — Я со многими из них по жизни шел не один год, не два года. С Александром Ивановичем Бухтояровым (был первым замом, умер в 2021 году, — прим. ред) в институте учились вместе. Занимались конкретными делами. Мы вместе начинали работать на КМЗ, затем в студенческих стройотрядах, работали в штабе, строили детсады, жилье, животноводческие комплексы. Я хорошо знал Александра Ивановича и был уверен в нем. На первом заме в то время были основные вопросы — бюджет области, формирование доходов, вопросы безопасности — взаимодействие с силовыми структурами, комиссия по чрезвычайным ситуациям. У меня не было вопросов и претензий к этому человеку. Он справлялся с этой задачей вполне и отлично. Валерий Владимирович Миронов — тоже начинали вместе работать на заводе. Потом он прошел большую школу от инженера до начальника троллейбусного управления. Валерий Владимирович работал в администрации города. У него за плечами был уже огромный опыт, как строителя, как коммунальщика, как человека, который занимался жизнеобеспечением большого города. Поэтому он со мной все эти годы работал и работал хорошо. — Все замы были местными? Жили в Кургане, знали нашу специфику? — Логинов Николай Павлович (умер в 2023 году) — это человек от сохи. Он все знал в сельском хозяйстве, пройдя путь от бригадира в Макушинском районе, до председателя райисполкома. Я многому у него учился. Марина Александровна Калугина знала хорошо социалку. В молодые годы, накопив необходимый опыт, затем отработала в федеральной структуре — Соцстрахе. Оттуда я ее забрал, назначив заместителем губернатора. Она вела важные направления: здравоохранение, образование, культуру, спорт, зарождающуюся систему медстрахования. Все было в полуразваленном состоянии. Надо было все организовать, собрать в кучку. Была главнейшая задача — погасить долги по зарплате работникам бюджетной сферы, которая не платилась до шести месяцев. По восемь месяцев не получали пенсию пенсионеры. Вот с чего начинали. Теперь об этом уже забыли. Виктор Шевелев (слева) был замгубернатора Курганской области — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2006—2012 гг. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Виктор Шевелев, Николай Болтнев, Юрий Ермаков были депутатами облдумы. Каждый раз, когда у нас шли непростые дискуссии по ряду вопросов, Николай Иванович говорил, что не все правильно в экономике, не такие планы социально-экономического развития. Говорю, хорошо, раз ты знаешь как надо, давай берись, предлагаю тебе место замгубернатора, возглавишь департамент экономики, и будешь строить те планы и программы, которые нужны. Также было с Виктором Павловичем Шевелевым по вопросам лесопользования, природопользования. Юрий Александрович Ермаков критиковал за тарифы. Знаешь как тарифы меньше сделать, ну, пожалуйста, давай приходи. Я этих людей знал давно, знал их профессиональные возможности и бы в них уверен. Принцип — критикуя, действуй, сработал. Поэтому они оказались на этих должностях. — Замы могли повлиять на ваше решение? Могли в чем-то переубедить? — Конечно, могли. Возникали какие-то споры, ситуации, когда я не был убежден, что мое решение верное, что моя позиция в чем-то хромает, я мог изменить решение. Нормальные были взаимоотношения, рабочие, деловые. Точка в принятии решений все равно ставилась мной. Решение — это вещь коллегиальная, хотя отвечает за все губернатор, как выясняется. — Как вы стимулировали ваших заместителей или глав муниципалитетов? Выдавали премии? — Никакого специального фонда премирования у меня не было. И тем более не было фонда для премирования глав. У них свои бюджеты. Я сегодня смотрю, читаю, спорят — давать ли 450 000 премии тому или иному руководителю муниципального образования. Для меня это странно. Были другие возможности стимулировать, приободрять, заставлять, поощрять. А такого, чтобы я кому-то ежемесячно премии выписывал, а кому-то не выписывал, и тем самым выказывал свое отношение к тому или иному руководителю, у меня этого не было. Под непосредственным руководством Николая Парышева ЗАО «Курганстальмост» стало одним из крупнейших предприятий в России по производству металлоконструкций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — В период вашего руководства (с 1996 по 2014 годы) было сложное время, бюджет был небольшим. Как вы принимали решения? Помогал ли федеральный центр? — Безусловно, трасферты нам шли, бюджетная сбалансированность отрабатывалась вместе с Минфином. Ездили, доказывали свои расчеты, сколько у нас доходов. Самая главная задача была — экономика, сохранить предприятия, помочь им. Хотя управлять предприятиями непосредственно мы не имели права, это не наши полномочия. Можно было сидеть и говорить, вы мне налоги платите, да и все. А можно с Николаем Васильевичем Парышевым (гендиректор завода «Курганстальмост», умер в 2008 году, — прим. ред) ездить по регионам, пытаться разместить заказы на связях, на контактах, на личных взаимоотношениях. Поэтому всем нам приходить что-то делать, чтобы у предприятия была работа. Сегодня крупные заводы (типа КМЗ) в это трудное для страны время имеют заказы. И проблема в другом — как их обеспечить кадрами, высококлассными специалистами, чтобы производить качественную технику. А тогда было наоборот, заказов не было. Перейти мгновенно на выпуск гражданской конкурентной продукции невозможно. Распределение той продукции, которая была, госпланам больше не осуществлялась. Работать на склад, значит работать себе в убыток. А надо было содержать на что-то свой коллектив. Времена были такие, что налоги ребята были готовы платить, но не всегда было с чего. Условно продукцию отправили, а за нее не рассчитались. Значит денег нет заплатить налоги в областной бюджет, федеральный. Трудно было. Действовал бартер. У кого-то брали металл, у кого-то мел, чтобы в школы к 1 сентября завезти просто мешок мела, уголь купить на зиму. Сохранили Шадринский автоагрегатный завод. Пришел Андрей Козицын со своей командой (УГМК). Великолепные ребята. Модернизировали предприятие, вывели его на новый технологический уровень. На КМЗ в начале 2000 годов появился заказ от Арабских Эмиратов. Тогда они платили в бюджет почти 10 млрд налогов по этому контракту, а когда контракт закончился — 400 млн. Разница ощутимая. Нашли общий язык с собственниками комбината «Синтез». Модернизировали производство, поменяли профиль предприятия. «Синтез» занимался только производством собственного сырья. Много усилий для вывода предприятия из кризиса вложил Пшеничников Виталий Георгиевич (ушел из жизни). То же самое можно говорить по Курганскому автобусному заводу, Катайскому насосному, Далматовскому заводу «Старт», Петуховскому литейно-механическому (ликвидирован в 2020 году, — прим. ред). Работали. Открывались новые предприятия: кабельный завод, курганские прицепы, новые предприятия по выпуску запорной арматуры. Непосредственно принятие таких решение — не функция правительства, но оказывать поддержку, с кем-то переговорить могли. Высокопоставленные чиновники правительства вели личные приемы граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — А предприниматели могли лично зайти и рассказать о своих бедах? — Никаких проблем. У нас вход в правительство области был открыт. Приемная работала круглые сутки. Я тоже. Я не представлял себе жизнь без контакта с руководителями крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, которые зарождались здесь. В контакте с ними мы находили необходимые решения для становления и развития предприятий. — А какими реализованными проектами гордитесь? — Мы жили в других условиях. Такой финансовой поддержки как сейчас у нас не было. Хорошо, что она есть. Но сейчас все происходит на базе, которая закладывалась. Сейчас сделали прекрасную набережную, а мы тогда думали, как защитить город от наводнения. Отсыпали дамбу более 30 км от Кулацкого поселка и дальше аэропорта. Сносили дачи, выплачивали людям компенсацию для того, чтобы пройти. Мы ее сделали, даже не имея больших средств. Сразу построить набережную мы не могли. Дамба должна была 10-15 лет устояться, а потом ее можно благоустраивать. Наша задача была поддерживать промышленность, сельское хозяйство. Субсидировали производство молока, приобретение семян первой репродукции, элиты, чтобы селяне могли сеять настоящим материалом, а не шелухой. Помогали покупать технику по лизингу. В рамках наших возможностей мы оказывали поддержку через бюджет, программы поддержки АПК. Что-то удавалось, что-то нет. Появились хозяйственники. Часть инвесторов мы затащили — ту же «Макфу» в Мишкинский район. В Юргамыш — компанию Аристова Александра Михайловича из Челябинска. Компанию «Муза» во главе с Кравченко Николаем Дмитриевичем из Челябинска. Александр Немиров (справа) создал в Курганской области крупнейшее предприятие по производству овощей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мы постоянно находились в контакте с нашими доморощенными руководителями предприятий. ЗАО «Картофель»: Александр Данилович Немиров с сыном создали хозяйство и потихонечку не только восстановили, но и значительно преумножили былые достижения. Братья Ильтяковы вручную начинали колбасу делать, а выросли в мощное предприятие, у которого сегодня есть свинокомплексы и производство зерна, чтобы заниматься скотоводством. Компания братьев Славиных «Метрополис». Сегодня она по организации деятельности и объемам услуг, пожалуй, не уступает многим федеральным сетевым компаниям. Не все инвесторы, которых мы привлекали выжили. Но на то он и рынок, в котором не все бывает гладко. Проблем тогда возникало много. В советское время работал Пресновский водопровод — 1000 с лишним километров. Этот водопровод — федеральная собственность. Всем было наплевать. Взаимоотношения с Казахстаном были расторгнуты. И у нас весь восток [области] остался без воды: Петухово, Макушино, Половинка, Лебяжка. Первостепенной была задача хоть каким-то образом решить этот вопрос. В Петухово нашли месторождение в Утчанке. Пробурили пять скважин и 20 с лишним километров водопровода пробросили. В Макушино — то же самое. В Половинке обвязали скважины, чтобы заменить этот водопровод, который перестал существовать. — Вы рассказываете еще о газификации области. С чего все начиналось? В Курган завели вторую ветку газопровода Фото: Александр Мамаев © URA.RU — В 1996 году уровень газификации в Курганской области был всего 4%. Для нас газификация была одной из первоочередных задач. Частично решали за счет бюджета, частично — за счет федеральных денег и инвестиций Газпрома. В частности, большой рывок газификации мы сделали, работая над программой по уничтожению химического оружия. Отрабатывая проектные вопросы, мы обратились с просьбой к Капашину Валерию Петровичу (начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, генерал-полковник) по поводу изменения проекта газопровода. Заменить 300-ю трубу на 500-ю и запроектировать ГРС в Шумихе, чтобы мы могли от этой ГРС вести сети по области. Для газификации нам нужна была надежная точка врезки и нас агентство в этом вопросе поддержало. Пошло нам навстречу. Переделали проект, поставили газораспределительную станцию в Шумихе. От Шумихи пошли на Альменево, на Мишкино. От Мишкино на Юргамыш. От Юргамыша на Курган и Куртамыш. Все эти участки мы строили за счет бюджета, а потом магистральные трубопроводы продавали тому же Газпрому, потому что это не наш профильный вид деятельности. Грубо на каждый участок мы потратили по 500 млн. Сегодня газ во всех районах и городе Кургане есть. Появились новые возможности для развития промышленности и сельского хозяйства. Когда появилась вторая нитка газопровода, мы поняли, что у нас есть возможность строить ТЭЦ-2. Потому что трудно жить городу на одной ТЭЦ, которой больше 70 лет. Когда мы свозили Анатолия Чубайса (экс-председатель правления РАО «ЕЭС России») на ТЭЦ, он сказал: «Это что у вас за старый самовар?» Мы ему ответили: «Это не наш, это ваш самовар». К счастью, мы тогда обособили систему «Курганэнерго», и она не вошла в систему РАО. Команда Артема Бикова сделала все, чтобы мы стали самостоятельными и самостоятельно развивались как энергосистема. Тогда вместе с ними мы прорабатывали вопрос строительства второй ТЭЦ. Они построили ТЭЦ. Наша задача была построить 6 км трубы до камеры врезки существующей теплосети в Заозерном — где-то 300 млн рублей. А 12 млрд в строительство вложили «Интертехэлектро». ТЭЦ стоит, тепло второе есть. А после этого начали проектировать ТЭЦ-3 (бывшая котельная КЗКТ). Тоже она сейчас работает на интересы города. Газификация таким образом выросла до 50 с лишним процентов. На восток мы планировали построить завод по сжижению газа и не тянуть трубы, а доставлять газ цистернами в точки слива, а уже после этого преобразовывать в газообразное состояние и подавать в сеть Петухово, Макушино, Частоозерья (восточных районов области). Мы так планировали, но у нас не все срослось. В Шатровском районе мы проводили геолого-разведывательные работы и искали возможности создания подземного хранилища газа. Мы нашли эту площадку, все замеры сделали. В это хранилище можно было бы закачать 6 млрд кубов газа. Сегодня есть уже проект, но основу мы делали тогда. Это будет первое такое подземное хранилище на территории Урала. Во времена правления Богомолова в Курганской области построили прямую дорогу на Омск в объезд Казахстана Фото: Илья Московец © URA.RU Мы построили дорогу в объезд Казахстана, в объезд границы. Мы же все шли по трассе через Петухово, через две таможни и снова оказывались в России. Мы в свое время приняли решение построить обвод вокруг вот этого «пятака», который мы пересекаем. От Макушино на Частоозерье и пошли на Тюменскую трассу, чтобы выйти на нее и сразу на Омск, минуя этот казахстанский аппендицит. Пусть это будет плечо длиннее на 100 километров, но по времени оно получалось гораздо быстрее. Мы эту дорогу сделали. Это государственная задача. Я столько бился, бился, чтобы они все-таки компенсировали наши затраты и приняли на федеральный баланс. Но тогда мне это сделать сразу не удалось. После того как я ушел, в 2014-15 году они взяли на баланс эту дорогу, теперь она федеральная. — Какие крупные объекты строили и ремонтировали? Много средств областного бюджета заложили в строительство улицы Бурова-Петрова: от проспекта Машиностроителей до Бурово-Петровского моста. Приняли решение сделать проезжей улицу Карла Маркса. Понимал, что многие будут недовольны. Но на сегодня Карла Маркса удобная транспортная магистраль. Построили перинатальный центр — 26 тысяч квадратных метров. Мы вышли на рождаемость 12 детей на 1000 жителей. А сейчас сколько? Мы ушли была численность населения области 980 тысяч. Сейчас — 767 тысяч. Построили также новое здание тубдиспансера в Рябково. Отремонтировали Детскую областную больницу им. Красного креста, корпус БСМП. Сделали капитальный ремонт областной филармонии, дворца бракосочетания, правительственной гостиницы на улице Зорге. Дамба была отремонтирована, иначе грозило обрушение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свое время мы капитально отремонтировали плотину. Если бы мы не сделали этого, плотина могла бы рухнуть. Построили спортивные центры — бассейн, две ледовые арены, спортивные комплекс в Молодежном и в Шевелевке. ФОК в Макушино, Варгашах, Петухово. В условиях безденежья мы строили нужные для людей объекты. Я рад тому, что сегодня выделяются серьезные деньги на капитальные ремонты школ и детских садов. Когда Владимир Владимирович Путин первый раз приезжал к нам, мы показали ему школу в Заозерном. Он спросил стоимость ремонта. Я называл там порядка 130 миллионов. После этого мы ее отремонтировали, он приехал, посмотрел, как сделали. Был доволен. Вскоре появились программы, которые сегодня финансируются достаточно серьезно. Это и капремонт детских садов, и школ. Это очень хорошо. Даже в те времена, при ограниченном ресурсе мы старались сделать какой-то фундамент, на котором потом, в случае улучшения ситуации, можно будет сделать все еще лучше. Вот сегодня все это и происходит, дай Бог, чтобы так дальше и двигалось. Я не могу в коротком интервью рассказать обо всем. Наверное именно поэтому мы и подготовили к изданию книгу о делах в области, о людях, которые не опустили руки, а добивались и добиваются хороших результатов. В книге можно получить гораздо больше информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов вместе со своими заместителями написал книгу «На перепутье: как это было». Ее презентация состоится 2 февраля. В ней собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял регионом. В феврале исполняется 10 лет, как Богомолов ушел с поста. Зачем написана книга, чем гордится бывший губернатор, как набирал замов и платил ли им премии — в эксклюзивном интервью Богомолова URA.RU. — Олег Алексеевич, 2 февраля вы презентуете книгу «На перепутье: как это было». Зачем вы ее написали? И о чем она? — Мы уйдем из жизни, а потом кто напишет, как было? Будут сказки рассказывать, что тут никто ничего не делал. Мы пишем о том, что делали и почему это делали. Книга для тех, кому интересно как все происходило в те непростые годы. Я, и вся моя команда, да и многие из нас, учили экономику социализма, соцполитическую систему, которая была другой. Мы жили в условиях госплана. Вдруг всего этого не стало. В этой ситуации мы должны были по-новому учиться рынку. Какой этот рынок? Что за рынок? Нормативно-правовой базы нет, законов нет, ничего нет. Эту книгу не я писал, эту книгу мы писали коллективом. Все материалы изложили специалисты. К примеру, Валерий Владимирович Миронов, который строительство и ЖКХ знает наизусть. Он в этом жил, он рассказывает, не я. Жданов Сергей Петрович, он руководил сельским хозяйством. И они рассказывают, как это все было. Пусть люди знают, что мы сделали, удалось нам что-то сделать или не удалось. Чтобы двигаться вперед, надо знать свое прошлое. Не так, что везде была пустыня, а сейчас будет оазис. Нет. Мы постепенно в тот период пытались сохранить все, что возможно. — Книгу вы писали вместе со своими бывшими замами. Расскажите о них — кто эти люди. — У меня было семь замов — Бухтояров Александр Иванович, Логинов Николай Павлович (царствие им небесное), Миронов Валерий Владимирович, Болтнев Николай Иванович, Евгенов Иван Петрович, Жаров Василий Иванович, Калугина Марина Александровна. Большинство из них перед назначением проходили процедуру согласования в облдуме. Это был установленный порядок, он был прописан в Уставе Курганской области. Для меня это было основой. Я считаю, что не только высшее должностное лицо должно было давать характеристики, но и представители народа. Почему сейчас представители народа лишили себя этих полномочий мне непонятно, но это уже пусть будет на их совести. Но для меня это было некоей базой и придавало уверенности, что я делаю правильно. — Как кадры подбирали? Как вы их набирали в команду? — Я со многими из них по жизни шел не один год, не два года. С Александром Ивановичем Бухтояровым (был первым замом, умер в 2021 году, — прим. ред) в институте учились вместе. Занимались конкретными делами. Мы вместе начинали работать на КМЗ, затем в студенческих стройотрядах, работали в штабе, строили детсады, жилье, животноводческие комплексы. Я хорошо знал Александра Ивановича и был уверен в нем. На первом заме в то время были основные вопросы — бюджет области, формирование доходов, вопросы безопасности — взаимодействие с силовыми структурами, комиссия по чрезвычайным ситуациям. У меня не было вопросов и претензий к этому человеку. Он справлялся с этой задачей вполне и отлично. Валерий Владимирович Миронов — тоже начинали вместе работать на заводе. Потом он прошел большую школу от инженера до начальника троллейбусного управления. Валерий Владимирович работал в администрации города. У него за плечами был уже огромный опыт, как строителя, как коммунальщика, как человека, который занимался жизнеобеспечением большого города. Поэтому он со мной все эти годы работал и работал хорошо. — Все замы были местными? Жили в Кургане, знали нашу специфику? — Логинов Николай Павлович (умер в 2023 году) — это человек от сохи. Он все знал в сельском хозяйстве, пройдя путь от бригадира в Макушинском районе, до председателя райисполкома. Я многому у него учился. Марина Александровна Калугина знала хорошо социалку. В молодые годы, накопив необходимый опыт, затем отработала в федеральной структуре — Соцстрахе. Оттуда я ее забрал, назначив заместителем губернатора. Она вела важные направления: здравоохранение, образование, культуру, спорт, зарождающуюся систему медстрахования. Все было в полуразваленном состоянии. Надо было все организовать, собрать в кучку. Была главнейшая задача — погасить долги по зарплате работникам бюджетной сферы, которая не платилась до шести месяцев. По восемь месяцев не получали пенсию пенсионеры. Вот с чего начинали. Теперь об этом уже забыли. Виктор Шевелев, Николай Болтнев, Юрий Ермаков были депутатами облдумы. Каждый раз, когда у нас шли непростые дискуссии по ряду вопросов, Николай Иванович говорил, что не все правильно в экономике, не такие планы социально-экономического развития. Говорю, хорошо, раз ты знаешь как надо, давай берись, предлагаю тебе место замгубернатора, возглавишь департамент экономики, и будешь строить те планы и программы, которые нужны. Также было с Виктором Павловичем Шевелевым по вопросам лесопользования, природопользования. Юрий Александрович Ермаков критиковал за тарифы. Знаешь как тарифы меньше сделать, ну, пожалуйста, давай приходи. Я этих людей знал давно, знал их профессиональные возможности и бы в них уверен. Принцип — критикуя, действуй, сработал. Поэтому они оказались на этих должностях. — Замы могли повлиять на ваше решение? Могли в чем-то переубедить? — Конечно, могли. Возникали какие-то споры, ситуации, когда я не был убежден, что мое решение верное, что моя позиция в чем-то хромает, я мог изменить решение. Нормальные были взаимоотношения, рабочие, деловые. Точка в принятии решений все равно ставилась мной. Решение — это вещь коллегиальная, хотя отвечает за все губернатор, как выясняется. — Как вы стимулировали ваших заместителей или глав муниципалитетов? Выдавали премии? Я сегодня смотрю, читаю, спорят — давать ли 450 000 премии тому или иному руководителю муниципального образования. Для меня это странно. Были другие возможности стимулировать, приободрять, заставлять, поощрять. А такого, чтобы я кому-то ежемесячно премии выписывал, а кому-то не выписывал, и тем самым выказывал свое отношение к тому или иному руководителю, у меня этого не было. — В период вашего руководства (с 1996 по 2014 годы) было сложное время, бюджет был небольшим. Как вы принимали решения? Помогал ли федеральный центр? — Безусловно, трасферты нам шли, бюджетная сбалансированность отрабатывалась вместе с Минфином. Ездили, доказывали свои расчеты, сколько у нас доходов. Самая главная задача была — экономика, сохранить предприятия, помочь им. Хотя управлять предприятиями непосредственно мы не имели права, это не наши полномочия. Можно было сидеть и говорить, вы мне налоги платите, да и все. А можно с Николаем Васильевичем Парышевым (гендиректор завода «Курганстальмост», умер в 2008 году, — прим. ред) ездить по регионам, пытаться разместить заказы на связях, на контактах, на личных взаимоотношениях. Поэтому всем нам приходить что-то делать, чтобы у предприятия была работа. Сегодня крупные заводы (типа КМЗ) в это трудное для страны время имеют заказы. И проблема в другом — как их обеспечить кадрами, высококлассными специалистами, чтобы производить качественную технику. А тогда было наоборот, заказов не было. Перейти мгновенно на выпуск гражданской конкурентной продукции невозможно. Распределение той продукции, которая была, госпланам больше не осуществлялась. Работать на склад, значит работать себе в убыток. А надо было содержать на что-то свой коллектив. Времена были такие, что налоги ребята были готовы платить, но не всегда было с чего. Условно продукцию отправили, а за нее не рассчитались. Значит денег нет заплатить налоги в областной бюджет, федеральный. Трудно было. Действовал бартер. У кого-то брали металл, у кого-то мел, чтобы в школы к 1 сентября завезти просто мешок мела, уголь купить на зиму. Сохранили Шадринский автоагрегатный завод. Пришел Андрей Козицын со своей командой (УГМК). Великолепные ребята. Модернизировали предприятие, вывели его на новый технологический уровень. Нашли общий язык с собственниками комбината «Синтез». Модернизировали производство, поменяли профиль предприятия. «Синтез» занимался только производством собственного сырья. Много усилий для вывода предприятия из кризиса вложил Пшеничников Виталий Георгиевич (ушел из жизни). То же самое можно говорить по Курганскому автобусному заводу, Катайскому насосному, Далматовскому заводу «Старт», Петуховскому литейно-механическому (ликвидирован в 2020 году, — прим. ред). Работали. Открывались новые предприятия: кабельный завод, курганские прицепы, новые предприятия по выпуску запорной арматуры. Непосредственно принятие таких решение — не функция правительства, но оказывать поддержку, с кем-то переговорить могли. — А предприниматели могли лично зайти и рассказать о своих бедах? — Никаких проблем. У нас вход в правительство области был открыт. Приемная работала круглые сутки. Я тоже. Я не представлял себе жизнь без контакта с руководителями крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, которые зарождались здесь. В контакте с ними мы находили необходимые решения для становления и развития предприятий. — А какими реализованными проектами гордитесь? — Мы жили в других условиях. Такой финансовой поддержки как сейчас у нас не было. Хорошо, что она есть. Но сейчас все происходит на базе, которая закладывалась. Сейчас сделали прекрасную набережную, а мы тогда думали, как защитить город от наводнения. Наша задача была поддерживать промышленность, сельское хозяйство. Субсидировали производство молока, приобретение семян первой репродукции, элиты, чтобы селяне могли сеять настоящим материалом, а не шелухой. Помогали покупать технику по лизингу. В рамках наших возможностей мы оказывали поддержку через бюджет, программы поддержки АПК. Что-то удавалось, что-то нет. Появились хозяйственники. Часть инвесторов мы затащили — ту же «Макфу» в Мишкинский район. В Юргамыш — компанию Аристова Александра Михайловича из Челябинска. Компанию «Муза» во главе с Кравченко Николаем Дмитриевичем из Челябинска. Мы постоянно находились в контакте с нашими доморощенными руководителями предприятий. ЗАО «Картофель»: Александр Данилович Немиров с сыном создали хозяйство и потихонечку не только восстановили, но и значительно преумножили былые достижения. Братья Ильтяковы вручную начинали колбасу делать, а выросли в мощное предприятие, у которого сегодня есть свинокомплексы и производство зерна, чтобы заниматься скотоводством. Компания братьев Славиных «Метрополис». Сегодня она по организации деятельности и объемам услуг, пожалуй, не уступает многим федеральным сетевым компаниям. Не все инвесторы, которых мы привлекали выжили. Но на то он и рынок, в котором не все бывает гладко. Проблем тогда возникало много. В советское время работал Пресновский водопровод — 1000 с лишним километров. Этот водопровод — федеральная собственность. Всем было наплевать. Взаимоотношения с Казахстаном были расторгнуты. И у нас весь восток [области] остался без воды: Петухово, Макушино, Половинка, Лебяжка. Первостепенной была задача хоть каким-то образом решить этот вопрос. В Петухово нашли месторождение в Утчанке. Пробурили пять скважин и 20 с лишним километров водопровода пробросили. В Макушино — то же самое. В Половинке обвязали скважины, чтобы заменить этот водопровод, который перестал существовать. — Вы рассказываете еще о газификации области. С чего все начиналось? — В 1996 году уровень газификации в Курганской области был всего 4%. Для нас газификация была одной из первоочередных задач. Частично решали за счет бюджета, частично — за счет федеральных денег и инвестиций Газпрома. В частности, большой рывок газификации мы сделали, работая над программой по уничтожению химического оружия. Отрабатывая проектные вопросы, мы обратились с просьбой к Капашину Валерию Петровичу (начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, генерал-полковник) по поводу изменения проекта газопровода. Заменить 300-ю трубу на 500-ю и запроектировать ГРС в Шумихе, чтобы мы могли от этой ГРС вести сети по области. Для газификации нам нужна была надежная точка врезки и нас агентство в этом вопросе поддержало. Пошло нам навстречу. Переделали проект, поставили газораспределительную станцию в Шумихе. От Шумихи пошли на Альменево, на Мишкино. От Мишкино на Юргамыш. От Юргамыша на Курган и Куртамыш. Все эти участки мы строили за счет бюджета, а потом магистральные трубопроводы продавали тому же Газпрому, потому что это не наш профильный вид деятельности. Грубо на каждый участок мы потратили по 500 млн. Сегодня газ во всех районах и городе Кургане есть. Появились новые возможности для развития промышленности и сельского хозяйства. К счастью, мы тогда обособили систему «Курганэнерго», и она не вошла в систему РАО. Команда Артема Бикова сделала все, чтобы мы стали самостоятельными и самостоятельно развивались как энергосистема. Тогда вместе с ними мы прорабатывали вопрос строительства второй ТЭЦ. Они построили ТЭЦ. Наша задача была построить 6 км трубы до камеры врезки существующей теплосети в Заозерном — где-то 300 млн рублей. А 12 млрд в строительство вложили «Интертехэлектро». ТЭЦ стоит, тепло второе есть. А после этого начали проектировать ТЭЦ-3 (бывшая котельная КЗКТ). Тоже она сейчас работает на интересы города. Газификация таким образом выросла до 50 с лишним процентов. На восток мы планировали построить завод по сжижению газа и не тянуть трубы, а доставлять газ цистернами в точки слива, а уже после этого преобразовывать в газообразное состояние и подавать в сеть Петухово, Макушино, Частоозерья (восточных районов области). Мы так планировали, но у нас не все срослось. В Шатровском районе мы проводили геолого-разведывательные работы и искали возможности создания подземного хранилища газа. Мы нашли эту площадку, все замеры сделали. В это хранилище можно было бы закачать 6 млрд кубов газа. Сегодня есть уже проект, но основу мы делали тогда. Это будет первое такое подземное хранилище на территории Урала. Мы построили дорогу в объезд Казахстана, в объезд границы. Мы же все шли по трассе через Петухово, через две таможни и снова оказывались в России. Мы в свое время приняли решение построить обвод вокруг вот этого «пятака», который мы пересекаем. От Макушино на Частоозерье и пошли на Тюменскую трассу, чтобы выйти на нее и сразу на Омск, минуя этот казахстанский аппендицит. Пусть это будет плечо длиннее на 100 километров, но по времени оно получалось гораздо быстрее. Мы эту дорогу сделали. Это государственная задача. Я столько бился, бился, чтобы они все-таки компенсировали наши затраты и приняли на федеральный баланс. Но тогда мне это сделать сразу не удалось. После того как я ушел, в 2014-15 году они взяли на баланс эту дорогу, теперь она федеральная. — Какие крупные объекты строили и ремонтировали? Много средств областного бюджета заложили в строительство улицы Бурова-Петрова: от проспекта Машиностроителей до Бурово-Петровского моста. Приняли решение сделать проезжей улицу Карла Маркса. Понимал, что многие будут недовольны. Но на сегодня Карла Маркса удобная транспортная магистраль. Построили перинатальный центр — 26 тысяч квадратных метров. Мы вышли на рождаемость 12 детей на 1000 жителей. А сейчас сколько? Мы ушли была численность населения области 980 тысяч. Сейчас — 767 тысяч. Построили также новое здание тубдиспансера в Рябково. Отремонтировали Детскую областную больницу им. Красного креста, корпус БСМП. Сделали капитальный ремонт областной филармонии, дворца бракосочетания, правительственной гостиницы на улице Зорге. В свое время мы капитально отремонтировали плотину. Если бы мы не сделали этого, плотина могла бы рухнуть. Построили спортивные центры — бассейн, две ледовые арены, спортивные комплекс в Молодежном и в Шевелевке. ФОК в Макушино, Варгашах, Петухово. В условиях безденежья мы строили нужные для людей объекты. Я рад тому, что сегодня выделяются серьезные деньги на капитальные ремонты школ и детских садов. Когда Владимир Владимирович Путин первый раз приезжал к нам, мы показали ему школу в Заозерном. Он спросил стоимость ремонта. Я называл там порядка 130 миллионов. После этого мы ее отремонтировали, он приехал, посмотрел, как сделали. Был доволен. Вскоре появились программы, которые сегодня финансируются достаточно серьезно. Это и капремонт детских садов, и школ. Это очень хорошо. Я не могу в коротком интервью рассказать обо всем. Наверное именно поэтому мы и подготовили к изданию книгу о делах в области, о людях, которые не опустили руки, а добивались и добиваются хороших результатов. В книге можно получить гораздо больше информации.