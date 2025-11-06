Экс-глава челябинского банка с долгом в 666 миллионов рублей стала банкротом
Бывшая глава челябинского «Уик-банка» ответит по обязательствам организации
Экс-председатель правления бывшего челябинского «Уик-банка» Светлана Колпакова стала банкротом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), должнице вменили обязательства на 666,8 млн рублей.
«Арбитражный суд Свердловской области признал по заявлению АСВ экс-председателя правления ООО „Уик-банк“ из Челябинска Светлану Колпакову банкротом. Арбитраж ввел процедуру реализации ее имущества», — заявили URA.RU в госкорпорации.
Требования АСВ к экс-руководителю суд включил в реестр требований кредиторов. Ранее судебные инстанции значительно увеличили размер субсидиарной ответственности для бывших топ-менеджеров кредитной организации.
Помимо Колпаковой, субсидиарную ответственность в аналогичном размере арбитраж вменил председателю совета директоров Максиму Хмелеву и членам правления Ирине Свинцовой и Марине Шумиловой. Изначально сумма их обязательств составляла 50 млн рублей.
Лицензию у финансовой организации Банк России отозвал в 2011 году. Такое решение регулятор принял в связи с неспособностью компании удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
