Фирма из Аши торговала запрещенными козьим сыром и пельменями

Козий сыр проверила лаборатория, не имевшая на то права Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания из Ашинского округа (Челябинская область) торговала нелегальными козьим сыром и пельменями. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сертификаты на продукцию выдали неработающие лаборатории.

«Служба установила факты нарушения декларирования пищевой продукции животного происхождения. В поле зрения попал производитель Ашинского округа», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

Производитель оформил декларации соответствия на полутвердые молодые сыры из козьего молока и пять видов мясных полуфабрикатов. Вся документация получена на основании исследований, проведенных двумя аккредитованными организациями: Башкирской научно-производственной лабораторией и Центром контроля пищевой продукции компании «ИЛ 73».

Продолжение после рекламы

Проверка показала, что обе лаборатории имели в Едином реестре аккредитованных лиц статус «Приостановлен». Это означает, что результаты их испытаний не могли подтвердить безопасность продукции и ее соответствие требованиям техрегламентов.

Россельхознадзор признал все декларации о соответствии на указанную продукцию недействительными. Информацию об этом будет направят в информсистему Росаккредитации для внесения в реестр.