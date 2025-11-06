В Челябинске арт-объект заклеили рекламой концерта Ваенги

Подобные арт-объекты появились по всему Челябинску (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске новый арт-объект у ДК Железнодорожников заклеили рекламой концерта Ваенги. В пресс-службе администрации города рассказали, что намерены предпринять по этому акту вандализма.

«Моя сестра Анастасия Гурьянова, Игорь Карачаров, ученики ДХШИ им. Аристова, а также некоторые жители города Челябинска в рамках городского фестиваля „Город в красках“ большую часть лета и осень расписывают 30 городских коммуникационных шкафов. 4 ноября, замёрзшие и счастливые, мы закончили оформлять шкаф у Дворца культуры железнодорожников и уехали домой, а днем следующего дня нам прислали фото: прямо на свежую роспись наклеили афишу концерта Ваенги....» — рассказала маша латышева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Челябинка напомнила, что раньше эти шкафы были серые и уставшие, ко всех сторон обклеенные объявлениями и исписанные граффити. Сейчас это настоящий арт-объект, который призван радовать жителей и гостей города.

«Челябинск, мы же идём к званию „Культурная столица-2027“ — давайте беречь то, что уже делаем вместе, что делает Челябинск теплее и красивее. Спасибо каждому, кто поддерживает, улыбается, останавливается на минутку и говорит „классно получилось“ — это очень чувствуется», — призывает челябинка.

Она просит организаторов и расклейщиков не портить расписанные ящики, а горожанам сообщать о подобных актах вандализма. Горадминистрации челябинка предлагает установить небольшие таблички с информацией, что это объект городской росписи и расклейка объявлений запрещена.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU рассказали, что дети, педагоги, организаторы проекта «Город в красках» очень расстроены случившимся. В администрации подчеркнули, что это не случайная ошибка, а намеренные действия для получения прибыли от продажи билетов на концерт.

«Удастся ли восстановить объекты после демонтажа афиш, пока не знаем. Один из объектов завершили буквально на днях, 4 ноября, и краска на нем свежая», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации. Там добавили, что уже нашли на камерах видеонаблюдения виновников и обратились в полицию. Ситуация находится на личном контроле главы города.