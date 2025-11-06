Текслер подписал соглашение с Фрадковым и пригласил в Челябинск Губерниева

На фото (слева направо): губернатор Алексей Текслер, председатель ВФЛА Петр Фрадков, министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, комментатор Дмитрий Губерниев на форуме Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на площадке Международного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре провел встречу с председателем Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По итогам встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Цель соглашения — совместная проработка механизмов создания современной спортивной инфраструктуры для развития легкой атлетики в регионе и проведения крупных межрегиональных и всероссийских соревнований», — сообщили в пресс-службе.

«Легкая атлетика — не просто базовый вид спорта для Челябинской области. У нас большие традиции в этом виде спорта. Есть свои олимпийские чемпионы. Задача, которую мы себе ставим, — это развитие легкой атлетики, одного из самых массовых видов спорта с большим количеством дисциплин. У нас сегодня больше 50 тысяч человек занимаются этим видом спорта. Мы активно развиваем инфраструктуру, строим уникальные в масштабах страны объекты — это в первую очередь наш футбольный легкоатлетический манеж, который здесь представлен на стенде в виде макета. В следующем году мы завершим его строительство», — отметил Текслер.

Продолжение после рекламы

Открытие объекта запланировано на 2026 год. Новый манеж будет предназначен для проведения соревнований различного уровня по футболу и легкой атлетике. Губернатор добавил, что в планах строительство манежа с 200-метровой дорожкой для бега на площадке спортивной школы «Рифей». Кроме того, в Челябинске завершилась реновация стадиона имени Елесиной, в следующем году регион примет Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов по летним видам спорта.

«Челябинская область не раз становилась центром притяжения для нашего вида спорта. Только за последние пять лет в Челябинске дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике, ежегодно в области проводится легендарный „Парижский полумарафон“. Представители региона стабильно завоевывают высшие награды на главных соревнованиях страны. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять», — отметил председатель ВФЛА Петр Фрадков.