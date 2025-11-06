Росимущество продает газовый актив челябинского экс-губернатора Юревича за 335 млн рублей
Михаил Юревич может попрощаться с еще одним бывшим бизнесом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На торги выставлен контрольный пакет ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Активы были переданы государству в результате национализации бизнеса основателя холдинга «Макфа».
Заявки желающих принимаются до 25 ноября. Реализовать предполагается 57,6% акций (5 млн 739 тысяч 315 из 9 млн 964 тысяч 500). Прежними владельцами доли в бизнесе были сам Юревич и его деловой партнер, объявленный в розыск экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
В 2024 году Генпрокуратура нашла причины потребовать национализации бизнес-империи Юревича, заявив о коррупционном происхождении бизнеса. Заодно надзорное ведомство решило взыскать с Юревича, его семьи и бизнес-партнеров дивидендов и прибыли за 20 лет, оценив их в 19,7 млрд рублей. На данный момент Росимущество передало Минобороны 63 объекта недвижимости Юревича, его родственников и бизнес-партнеров для нужд Вооруженных сил РФ.
За акции Юревича и Белоусова государство намерено выручить не менее 335 млн рублей
Фото: сайт торги-россии.рф/lot/6157854
Материал из сюжета:Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!