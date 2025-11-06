Посетителям форума «Россия — спортивная держава» предлагают сыграть за челябинский «Трактор»

Текслер на XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU

Посетителям стенда Челябинской области на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» предлагают сыграть за «Трактор» или «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Сегодня стенд региона осмотрел губернатор Алексей Текслер.

«В зоне „Южноуральское дерби“ гостей события будет ждать настольный хоккей. Зона также украшена символикой известных южноуральских хоккейных клубов „Трактор“ и „Металлург“», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Стенд Челябинской области, представленный на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре, сегодня посетил Текслер. На стенде представлены ключевые достижения региона в сфере спорта.

Продолжение после рекламы

В частности, представлены тренажеры Iron King для атлетов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тренажеры, изготовленные в Челябинске, установлены по всей стране.

В зоне «Футбол будущего» представлены достижения футбольного клуба «Челябинск». А в зоне «Виртуальный Тургояк» с помощью VR-очков можно погрузиться в атмосферу массового летнего фестиваля «Тургояк — территория спорта». «Я всегда говорю, что нужно ломать стереотипы о нашем регионе. Мы и спортом занимаемся, и регион продвигаем, и наш туристический потенциал продвигаем», — прокомментировал Текслер.