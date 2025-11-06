В Челябинской области резко снизились темпы ввода жилья

С начала года застройщики возвели 239 новых жилых домов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области за январь-сентябрь 2025 года ввод жилья в эксплуатацию снизился на 6,7%. За это время в регионе застройщики-юрлица построили 239 многоэтажных домов. Всего с начала года в регионе введено 1 484 777 квадратных метров жилья, сообщили в «Челябинскстате».

«В Челябинской области в январе-сентябре 2025 года застройщиками-юридическими лицами возведено 239 домов — построена 15 501 новая квартира. Всего же в регионе за указанный период было введено в эксплуатацию 1 484 777 квадратных метров жилья», — сообщили в ведомстве. В том числе девелоперы возвели около 464 квадратных метров жилья, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как отметили в «Челябинскстате», челябинцы за тот же отрезок времени построили 8 718 частных жилых домов — 1 132 091 квадратных метров жилья. Это 76,2% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2025 года. А рост к 2024 году — 100,4%.

