На международном форуме открыли регистрацию на X «Парижский полумарафон» в Челябинской области
Торжественная церемония запуска регистрации на полумарафон состоялась в Самаре
На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре губернатор Алексей Текслер дал старт регистрации на Х юбилейный легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон». Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
«Мы даем старт регистрации нашего „Парижского полумарафона“, который в следующем году будет проводиться в десятый раз. Его популярность растет с каждым годом, мы уже перешли на формат двухдневных забегов», — сообщил Текслер во время открытия, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
«Парижский полумарафон» — это не только спортивное событие, но и большой культурный обмен, отметил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов, который также присутствовал на церемонии открытия регистрации. «Я думаю, что это оставит незабываемые впечатления на всю жизнь», — добавил Морозов.
Принять участие в полумарафоне могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки и возраста. Сам забег пройдет 30 и 31 мая 2026 года в Нагайбакском районе Челябинской области.
