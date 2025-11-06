Стало известно, какие объекты будут охранять военные-резервисты в Тюменской области
Военные будут охранять стратегические объекты от атак БПЛА
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бойцы мобилизационного резерва будут привлекаться для охраны предприятий ТЭК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в Военном комиссариате регионе. Ранее о создании подразделений из числа резервистов заявил военком Тюменской области Сергей Чирков.
«В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“, с целью защиты объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Тюменской области, будут сформированы подразделения из числа граждан. Заключивших контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве», — ответили в Военном комиссариате Тюменской области на запрос агентства.
На вопрос о том, получат ли бойцы новых подразделений вооружение, там отвечать не стали. Но пояснили, что данные об этом относятся к информации ограниченного доступа.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявили о создании подразделений мобилизационного резерва для защиты стратегически важных объектов региона от атак беспилотников. Туда готовы принять патриотически настроенных мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе по состоянию здоровью.
