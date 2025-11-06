В Тюмени нашли подрядчика для важнейшего контракта

Власти Тюменской области подписали контракт на строительство нового водовода от Велижаских водоочистных сооружений. Труба поможет увеличить и стабилизировать водоснабжение областного центра. Документ размещен в единой системе госконтрактов.

Известно, что новый водовод должен быть построен до 30 декабря 2027 года. Ранее закупку пытался сорвать уфимский варяг: компания пожаловалась, что комиссия не приняла к рассмотрению ее заявку. Однако решение комиссии после рассмотрения ФАС жалобы было признано правомерным.