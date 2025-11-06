Когда в Тюмени закончится снег

Снегопад прекратится 13 ноября, но ненадолго Фото: Размик Закарян © URA.RU

Снегопад в Тюмени закончится только к четвергу 13 ноября. Такие данные приводит сервис "Гисметео".

"Тюмень, осадки. 8-12 ноября — снежные зерна, мокрый снег, либо снег с дождем", — говорится в прогнозе синоптиков.

До 8 ноября в городе также ожидается дождь и мокрый снег. Сумма осадков может достигнуть 12 мм, что составляет около 35% месячной нормы. Такие данные приводит синоптик Илья Винштейн.

