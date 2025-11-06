Когда в Тюмени закончится снег
Снегопад прекратится 13 ноября, но ненадолго
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Снегопад в Тюмени закончится только к четвергу 13 ноября. Такие данные приводит сервис "Гисметео".
"Тюмень, осадки. 8-12 ноября — снежные зерна, мокрый снег, либо снег с дождем", — говорится в прогнозе синоптиков.
До 8 ноября в городе также ожидается дождь и мокрый снег. Сумма осадков может достигнуть 12 мм, что составляет около 35% месячной нормы. Такие данные приводит синоптик Илья Винштейн.
Температура воздуха в ближайшую неделю будет колебаться от +3 до -7: в зависимости от дня и времени суток. А ночью 12 ноября ожидается похолодание вплоть до -15.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- Армавирец.06 ноября 2025 12:43Айда к нам кости греть.