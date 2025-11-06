СБУ хотела совершить новые теракты в Москве после убийства генерала Кириллова
06 ноября 2025 в 10:34
Представители Службы безопасности Украины намеревалась лично присутствовать при убийстве генерала-лейтенанта РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщили в российском МВД. Как уточнили в ведомстве, украинские агенты планировали новые теракты в отношении российских военных для подготовки новых терактов.
