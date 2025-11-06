Средняя зарплата для тюменских «топов» составила 131 000 рублей

Управленцы должны уметь стратегически мыслить и развивать свою команду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменским топ-менеджерам готовы платить до 131 000 рублей в месяц, а регион занимает третье место по УрФО по размеру спроса на управленцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

«Тюменская область занимает третье место в УрФО по числу открытых вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Они занимают 14% всего рынка. Также регион находится на четвертом месте по размеру зарплат в этой сфере: в среднем, в месяц топ-менеджерам готовы платить 131 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.