Средняя зарплата для тюменских «топов» составила 131 000 рублей
Управленцы должны уметь стратегически мыслить и развивать свою команду
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Тюменским топ-менеджерам готовы платить до 131 000 рублей в месяц, а регион занимает третье место по УрФО по размеру спроса на управленцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.
«Тюменская область занимает третье место в УрФО по числу открытых вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Они занимают 14% всего рынка. Также регион находится на четвертом месте по размеру зарплат в этой сфере: в среднем, в месяц топ-менеджерам готовы платить 131 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Больше всего нужны начальники на производствах, руководители филиалов компаний, коммерческие, генеральные и исполнительные директора. А среди навыков, которыми должны обладать соискатели, более всего востребованы умение управлять командой, продажами и бюджетом, планирование, способность развивать команду и стратегическое мышление.
