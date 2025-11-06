Логотип РИА URA.RU
В Перми курьер наворовал заказов на 360 тысяч рублей

06 ноября 2025 в 11:13
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми задержан бывший курьер доставки. Он подозревается в том, что присваивал себе заказы пермяков. Ущерб составил более 360 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Житель Перми работал курьером доставки с октября 2024 по марта 2025 года. Он систематически присваивал себе заказы горожан, которые должен был доставить. Работодатель выявил, что заказы не доставляются и заблокировал аккаунт курьера, но тот создал несколько фейковых аккаунтов и продолжил присваивать себе заказы», — уточнили в полиции.

В общей сложности мужчина не довез 158 заказов. Сумма ущерба превышает 360 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают причастность пермяка к другим преступным эпизодам. Известно, что 39-летний подозреваемый ранее уже был судим.

